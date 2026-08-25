ماموستا محمودی: اسلام احیاگر کرامت و عزت انسانی زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه و همزمان با دوازدهم ربیعالاول، سالروز ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و آغاز هفته وحدت، مراسم جشن میلاد نبی مکرم اسلام(ص) با حضور جمعی از بانوان فرهیخته شهرستان روانسر در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
این مراسم به همت دفتر امام جمعه شهرستان روانسر و با همراهی خیر نیکاندیش، علی ویسی، برگزار شد و جمعی از بانوان شهرستان در آن حضور داشتند.
حاج ماموستا ملا محمد محمودی، امام جمعه شهرستان روانسر، در این مراسم ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت، بر ضرورت بازخوانی آموزههای اسلام در زمینه کرامت انسان، جایگاه زن، تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل آینده تأکید کرد.
وی اظهار کرد: یکی از رسالتهای مهم پیامبر اکرم(ص)، احیای کرامت و عزت انسانی زنان بود و اسلام با نفی باورهای جاهلی، زن و مرد را در معیار ارزشمندی انسانی، ایمان و عمل صالح برابر دانسته است.
امام جمعه روانسر با اشاره به جایگاه زن در تعالیم اسلام افزود: توجه به کرامت انسانی زنان از آموزههای مهم دین اسلام است و جامعه اسلامی باید این نگاه را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و خانوادگی مورد توجه قرار دهد.
ماموستا محمودی در ادامه با تأکید بر نقش مادران در تربیت فرزندان گفت: خانواده نخستین و مهمترین نهاد تربیتی جامعه است و مادران در شکلگیری شخصیت نسل آینده و انتقال ارزشهای اخلاقی و دینی به فرزندان نقش محوری دارند.
وی بر ضرورت صیانت از بنیان خانواده تأکید کرد و افزود: تقویت خانواده و توجه به نقش تربیتی والدین میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی سالم، مسئولیتپذیر و متعهد باشد و در این مسیر باید از ظرفیت آموزههای دینی بهره گرفت.
امام جمعه روانسر همچنین با اشاره به برخی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت هوشیاری در برابر فتنهها و جریانهای انحرافی تأکید کرد و گفت: جامعه باید در برابر شایعات و اخبار نادرست هوشیار باشد و پیش از پذیرش یا انتشار مطالب، نسبت به تحقیق و راستیآزمایی آنها اقدام کند.
ماموستا محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف اظهار کرد: حجاب و عفاف از مؤلفههای مهم هویت و کرامت زن مسلمان است و توجه به آموزههای قرآن کریم در زمینه عفاف، پاکدامنی و حفظ بنیان خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ترویج ارزشهای اخلاقی و خانوادگی و تقویت فرهنگ عفاف باید با رویکردی آگاهانه و بر پایه آموزههای دینی دنبال شود.
در ادامه این مراسم، گروههای مولودیخوانی با اجرای برنامههای معنوی و مولودیخوانی در مدح و منقبت پیامبر گرامی اسلام(ص)، فضای مراسم را معنوی و روحانی کردند.
در پایان نیز از مهمانان و بانوان حاضر در مراسم با برگزاری آیین پذیرایی تجلیل و قدردانی شد.
میلاد پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت فرصتی برای بازخوانی سیره پیامبر رحمت(ص)، تقویت وحدت و همبستگی اسلامی و ترویج ارزشهای اخلاقی، انسانی و خانوادگی در جامعه است
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