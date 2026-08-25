انجام بیش از ۶۰۰۰ بازرسی از بازار و واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری

سینوش همت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، وظایف سازمان ملی استاندارد را در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی و تأیید صلاحیت دسته‌بندی کرد.

وی تصریح کرد: در محور استانداردسازی، بیش از ۱۰۰ استاندارد ملی در چهارمحال و بختیاری در یک سال اخیر تدوین، تجدیدنظر و بازنگری شده که این استانداردها مطابق با نیاز صنایع تولیدی و مراکز خدماتی و همگام با استانداردهای جهانی تهیه شده‌اند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین حدود ۷۰۰۰ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان رسمی استاندارد و سایر مجموعه‌های برون‌سازمانی استان دوره‌های آموزشی دیده‌اند و بیش از ۱۴۰۰ نفر-ساعت دوره آموزشی برای توانمندسازی کارکنان اداره کل برگزار شده است.

همت‌زاده ادامه داد: در بخش فرهنگ استاندارد نیز ۹۰ اقدام ترویجی از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ انجام شده که شامل توزیع بروشورهای خلاصه استانداردها، ترویج فرهنگ استاندارد در مدارس از طریق سفیران استاندارد و برگزاری جلسات تشریح استانداردها برای تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات بوده است.

وی با اشاره به محور ارزیابی انطباق بیان داشت: بیش از هزار بازرسی از واحدهای تولیدی استان توسط کارشناسان اداره کل انجام شده که در این بازرسی‌ها فرایند تولید، نظارت‌های کیفی، آزمایشگاه واحد تولیدی و سایر بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و نمونه‌برداری از محصولات نیز انجام شده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در یک سال اخیر بیش از هزار نمونه‌برداری از محصولات تولیدی استان صورت گرفته و نمونه‌ها بر اساس استانداردهای مربوطه آزمون شده‌اند که منجر به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد برای ۵۷ فرآورده تولیدی و تمدید یا ابطال ۱۰۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد شده است.

همت‌زاده ادامه داد: علاوه‌بر بازرسی‌های واحدهای تولیدی، بیش از ۵۳۰۰ بازرسی از سطح بازار و مراکز عرضه استان برای جلوگیری از عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد علامت استاندارد انجام شده و اقدامات قانونی لازم صورت گرفته است.

وی یادآور شد: همچنین ۶۵۲ نمونه از کالاهای مختلف بازار نمونه‌برداری و آزمون شده که در صورت عدم انطباق، برخورد قانونی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۴۷ بازرسی و آزمون از نازل‌های سوخت مایع، ۲۱۰ آزمون از باسکول وسایل نقلیه جاده‌ای و بیش از ۶۰۰ آزمون وسایل توزین در سطح استان انجام شده است.

همت‌زاده اذعان داشت: همچنین ۶۰۰ گواهینامه تأیید ایمنی آسانسور برای آسانسورهای مسکونی، اداری و تجاری صادر و بیش از ۳۸۰ بازرسی از تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری صورت گرفته است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: برخی واحدهای تولیدی در این جنگ آسیب دیدند و از همین‌رو سازمان ملی استاندارد با تدوین بسته‌های حمایت از تولید و برگزاری کمیته‌های اضطرار و بحران، مصوباتی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده تصویب کرد که شامل موافقت با برون‌سپاری برخی آزمون‌ها، کاهش نمونه‌برداری‌ها در صورت انطباق با استاندارد و تسهیل شرایط دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد بوده است، همچنین مصوباتی برای تسهیل واردات و صادرات کالا از گمرک تصویب شد که منجر به کاهش زمان صدور گواهینامه انطباق صادراتی و وارداتی گردید.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: هدف این سازمان این است که مردم از کالاهای سالم و ایمن استفاده کنند و در عین حال از تولیدکنندگان محصولات با کیفیت حمایت شود.

همت‌زاده به برنامه‌های هفته دولت اشاره کرد و گفت: برنامه‌هایی برای برقراری ارتباط بیشتر با مردم، شنیدن درخواست‌ها، پیگیری مطالبات مردمی و اطلاع‌رسانی خدمات انجام‌شده تدارک دیده شده است، آموزش مردم برای مطالبه کالای با کیفیت می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت توسط واحدهای تولیدی باشد.

وی به موضوع انرژی پرداخت و افزود: سازمان ملی استاندارد بر کنترل و اصالت رتبه‌های انرژی مندرج بر روی برچسب انرژی تجهیزات نظارت دارد، واحدهای تولیدی انرژی‌بر موظف به دریافت پروانه استاندارد مصرف انرژی هستند و در صورت عدم رعایت محدوده استاندارد، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ساختمان‌های اداری و دولتی نیز مشمول استاندارد اجباری برچسب انرژی شده‌اند و بازرسی‌ها از ساختمان‌های اداری استان انجام و صدور برچسب انرژی در دست اقدام است.