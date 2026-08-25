به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان بازدید امروز از مناطقی در سوریه اعلام کرد که ارتش این رژیم آنچه را که منطقه حائل خود در جنوب سوریه خواند را ترک نخواهد کرد.

او مدعی شد: ما تا زمانی که تهدیدها علیه اسرائیل وجود داشته باشد، از کوه هرمون (جبل الشیخ) و منطقه امنیتی حرکت نخواهیم کرد. پیام به رئیس جمهور سوریه واضح است - وقتی صبح در کاخ دمشق از خواب بیدار می‌شوید و به کوه هرمون (جبل الشیخ) نگاه می‌کنید و ارتش اسرائیل را می‌بینید، می‌دانید که ما اینجا هستیم تا از جوامع و مرزهای خود دفاع کنیم.

کاتس با اشاره به حمله هفته گذشته به یک پایگاه هوایی سوریه افزود: اسرائیل علیه تلاش ترکیه برای استقرار در سوریه اقدام کرد در حالی که منافع امنیتی اسرائیل را به خطر انداخت. ما این را روشن کردیم و در آینده نیز به آن پایبند خواهیم بود.