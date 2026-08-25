بابایی: ۲۱۷۴ واحد مسکن مددجویی در گلستان وارد مرحله ساخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی عصر سه‌شنبه آیین بهره برداری متمرکز ۲۰۰ واحد مسکن مددجویی با تأکید بر نقش هم‌افزایی دولت، مجلس و مردم در رفع محرومیت، اظهار کرد: کمیته امداد نماد واقعی وحدت میان اقوام و همچنین نمونه‌ای از همکاری دولت، نمایندگان مجلس و مردم برای خدمت‌رسانی به نیازمندان است.

وی افزود: در دولت چهاردهم عملیات ساخت دو هزار و ۱۷۴ واحد مسکن مددجویی در گلستان آغاز شد که از این تعداد، هزار و ۳۳۶ واحد با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به مددجویان تحویل شده و ساخت ۸۳۸ واحد دیگر نیز با اعتبار ۳۳۵ میلیارد تومان در حال تکمیل است.

بابایی ادامه داد: علاوه بر احداث واحدهای مسکونی، پنج هزار و ۸۸۰ مورد تعمیرات و اجرای فضاهای جانبی مسکن مددجویان با اعتباری حدود ۹۰ میلیارد تومان انجام شده است که در مجموع ۸۶۴ فعالیت در حوزه مسکن مددجویان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان به اجرا درآمده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان، این اقدامات را حاصل همکاری و حمایت دستگاه‌های مختلف دانست و گفت: بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، امور اراضی و منابع طبیعی در تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن مددجویان همکاری مؤثری داشته‌اند و استانداری گلستان نیز رفع موانع و تأمین ظرفیت‌های مورد نیاز را در اولویت قرار داده است.

وی با قدردانی از حمایت نمایندگان مجلس افزود: برای نخستین‌بار، بخشی از اعتبارات متوازن نمایندگان برای حوزه مسکن مددجویان اختصاص یافت و با مشارکت نمایندگان و حمایت‌های کمیته امداد کشور، منابع قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های مسکن محرومان در استان تأمین شد.

بابایی همچنین از اجرای ۲۱ پروژه مشترک کمیته امداد و بنیاد مسکن در گلستان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در مجموع شامل ۳۹۰ واحد مسکونی است و در برخی از این طرح‌ها، با مشارکت کمیته امداد و بنیاد مسکن، برای هر واحد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در تأمین مسکن مددجویان روستایی و شهری خاطرنشان کرد: همچنان بخشی از مددجویان فاقد مسکن هستند و تلاش می‌کنیم با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، بنیاد مسکن و نمایندگان مجلس، مشکل مسکن این خانواده‌ها در استان برطرف شود.