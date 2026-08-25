به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود پزشکیان ظهر امروز سهشنبه، سوم شهریور ۱۴۰۵، در دیدار صمیمی با جمعی از نوجوانان و جوانان افتخارآفرین ایران، وفاق و همدلی را پیشنیاز پیشبرد طرحها و برنامهها برای پیشرفت و آبادانی کشور برشمرد و گفت: همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم و میهنمان را آباد کنیم. چنانچه با یکدیگر مشارکت و هماهنگی داشته باشیم، میتوانیم مملکت را بسازیم، اما اگر افراد را به خودی و غیرخودی تقسیمبندی کنیم، با تفرقه و دعوا مواجه خواهیم شد.
رئیسجمهور با اظهار اینکه ایجاد تفرقه و دودستگی یکی از اهداف دشمنان برای کشورمان است، افزود: جنگها امروز تغییر ماهیت دادهاند. دشمنان متوجه شدهاند که از راه نظامی نمیتوانند ملت ایران را تسیلم کنند یا شکست دهند، از همین رو بر روی ایجاد مسائل اجتماعی و نارضایتیهای اقتصادی هدفگذاری کردند، تا از این طریق ایران را به آشوب بکشانند. تمام تلاش من و مسئولان نظام این است که وحدت و انسجام را حفظ کنیم. ایجاد فشار اقتصادی یکی از راهبردهای آمریکا و دشمنان برای این است که تسلیم شویم، اما آیا باید در برابر مشکلات کوتاه بیاییم و تسلیم شویم؟ قطعاً خیر. هر یک از ما راه را پیدا خواهیم کرد و با مشارکت تمام آحاد جامعه، منطقه و کشورمان را آباد خواهیم کرد.
پزشکیان با اعلام اینکه پیشنهادها و مطالبات شما نوجوانان و جوانان افتخارآفرین ایران را درباره مسائل مختلف شنیدم، تصریح کرد: شما جوانان و نوجوانان، سرمایههای ارزشمند کشورمان هستید که هر یک میتوانید آینده ایران را، در صورتی که استعدادها و خلاقیتهایتان بیدار شود، بسازید. من نیز همچون شما فردی عادی بودم و اکنون در این جایگاه هستم. خودم را برتر از هیچکس نمیدانم و اعتقاد دارم باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا بستر رشد و شکوفایی برای تمام دانشآموزان و جوانان ایرانی فراهم شود.
رئیسجمهور در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه نهضت مدرسهسازی فقط محدود به ایجاد ساختمان و سازه نیست، تشریح کرد: اکنون با همکاری شهرداری تهران، در حال ساخت چندین مجتمع آموزشی بزرگمقیاس هستیم. در این مدارس، تمام امکانات آموزشی برای دانشآموزان، خانوادهها و معلمان فراهم است. این مدارس مبتنی بر آموزشهای نوین و آیندهمحور، به دنبال مهارتافزایی و قرار دادن دانشآموزان در مسیر حل مسئله، برقراری ارتباطات مؤثر، کار گروهی و مدیریت هستند، زیرا یکی از چالشهای اساسی ما در کشور این است که دانشآموزان و سایر افراد، توانایی برقراری ارتباط و گفتگو ندارند و همین مسئله، زمینهساز ایجاد اختلافنظرها و دعواها شده است. تا جایی که بتوانیم، بستر را برای خلق آزادیهای اجتماعی و گفتگو آماده خواهیم کرد، چرا که تجربه نشان داده هیچگاه با پرخاشگری نمیتوان به تعامل و همافزایی دست یافت.
پزشکیان با یادآوری اینکه ذهن خلاق را نمیتوان به زنجیر کشید و باید آن را در مسیر درست برای رشد هدایت کرد، اظهار داشت: در اسرع وقت جلساتی برگزار خواهیم کرد تا از طرحها و پیشنهادهای شما دانشجویان، نوجوانان و جوانان برای حل مسائل و بهبود شیوه حکمرانی استفاده کنیم. موضوع مهم این است که به جای نقد، راه حل ارائه بدهیم. سیاست ما در دولت وفاق ملی بر این اساس است که چنانچه هر کس طرح یا ایدهای دارد که میتواند راهگشا باشد، فارغ از در نظر گرفتن جناح، دسته یا گروهی که به آن تعلق دارد، از او دعوت میکنیم تا در عمل ادعای خود را اثبات کند. با هم بودن و توجه به مباحث اندیشهورز، سببساز افزایش کارآمدی و توانمندی ما در برابر دشمنان خواهد بود. برای خدمت به ایران و آبادانی کشور، تفاوت نمیکند که افراد مذهبی باشند یا غیرمذهبی، چرا که خداوند بر اساس آیات قرآن بیان میکند آن کس که میداند، خداییتر است.
رئیسجمهور ادامه داد: خداوند از روح خودش در ما دمیده است. خدا دارای صفاتی است که بینهایت هستند و ما انسانها نیز بر اساس همین اصل، توانایی خلق، تغییر و رشد داریم. طبیعتاً ضرورت دارد از این ظرفیت نهایت استفاده را برای خدمت به انسانها داشته باشیم و در مسیر تلاش و کوشش، افق پیش رویمان مبتنی بر شواهد علمی و دادههای اثباتشده باشد. تغییرات اجتماعی زمانبر هستند. ما نیز بهعنوان خدمتگزاران مردم، تلاش میکنیم بستر را برای رشد علمی و شکوفایی نوجوانان و جوانان که مدیران آینده کشور هستند، فراهم کنیم.
پزشکیان، دستیابی به پایان جنگ، ایجاد وفاق و همدلی و بهرهگیری از مهارت و تجربه و دانایی افراد توانمند را از سیاستهای اولویتدار دولت چهاردهم برشمرد و تصریح کرد: افزایش بهرهوری و ارتقای سطح کارآمدی از جمله شاخصهای مهم افراد هستند. شما جوانان و هر کس که دلش برای ایران میسوزد، باید به مباحث دیگری همچون کیفیتبخشی و رضایتمندی هم توجه داشته باشید. اصلاح روندهای نادرست و پیشرفت در تمامی زمینهها از دیگر اهداف ما هستند. در این مسیر باید آداب گفتگو و تعامل با یکدیگر را یاد بگیریم.
رئیسجمهور استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان برای حل مسائل جاری کشور در حوزههای گوناگون را از دیگر سیاستهای دولت عنوان کرد و گفت: در زمینه حفظ محیطزیست، کاهش ناترازیها و حکمرانی آب، از دانش و تجربه دانشگاهیان استفاده میکنیم.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دشمنان محاسبه کرده بودند که با ایجاد آشوب در دیماه و پس از آن، با یک حمله بزرگ در چند روز، میتوانند مملکت را دچار فروپاشی کنند، افزود: به دلیل وجود وحدت و انسجامی که در میان جامعه وجود داشت، این اتفاق رقم نخورد. اکنون نیز به همیاری و همدلی یکدیگر نیازمندیم و نخبگان و دانشگاهیان در این زمینه میتوانند نقش محوری داشته باشند. همچنین رسیدگی به آسیبها و تنشهای اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است. در این راستا، برخورد عادلانه و مبتنی بر انصاف از آموزههایی است که به آن امر شدهایم.
پزشکیان در ادامه با اشاره به امضای تفاهمنامه و هماهنگی اعضای شورای امنیت و سران قوا بر سر این موضوع، تأکید کرد: تصمیمی که در شورای امنیت اتخاذ شد، مبتنی بر خرد جمعی و تعامل میان سران قوا، نیروهای نظامی و سایر بخشها بود. اکثریت با در نظر گرفتن اصل حکمت، عزت و مصلحت، توافقنامه را پذیرفتند. هیچ یک از افراد وا ندادند، چرا که همه آنها توانستند جنگ را اداره کنند و در برابر قدرت قاهر اتمی جهان ایستادند. بنابراین امضای توافقنامه از روی ترس و وادادگی نبود، بلکه بر اساس منطق و آگاهی شکل گرفت، اما عدهای کنار گود نشستهاند و مطالب نادرستی را مطرح میکنند.
در بخشی از این دیدار صمیمی، بیش از ۱۵ تن از نوجوانان و جوانان، مسائل و مطالبات خود را با رئیسجمهور در میان گذاشتند.
در پایان این دیدار، دکتر مسعود پزشکیان به دیدار خانواده شهید ماکان نصیری رفت و خانواده این کودک شهید را مورد تفقد قرار داد.
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