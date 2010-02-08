قرارداد دو طرح کلان ملی با حضور رئیس جمهور منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه طراحی و تجهیز شبکه ملی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شد.

این تفاهم نامه به مبلغ 100 میلیارد ریال به وزارت ارشاد واگذار شد و با اجرای این پروژه بیش از 500 نقطه کشور به فناوریهای پیشرفته و تجهیزات مجازی مجهز و 500 مرکز فرهنگی و هنری با عنوان مراکز رشد فرهنگی راه اندازی می شوند.

در جشنواره نوآوری و شکوفایی که امروز با حضور رئیس جمهور آغاز به کار کرد تفاهم نامه کشت توت فرنگی در استان کردستان نیز بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور و وزارت کشور و جامعه کشت کاران و استاندار کردستان منعقد شد.

بر این اساس یک هزار نفر از مزرعه داران آموزش داده می شوند که با امضای این تفاهم نامه دانشگاه کردستان، جهاد دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی نقش موثری در آموزش مزرعه داران ایفا خواهند کرد.