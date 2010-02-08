دو میلیون تن دانه برای تغذیه پرندگان در ایلام توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قاسم دیانت طلب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهروندان ایلامی در صورت پناه آوردن وحوش و پرندگان به مناطق مسکونی شهری و روستایی و یا کنار جاده‌ ها از آسیب رساندن به آنها خودداری کنند.

این مسئول بیان داشت: با توجه به بارش شدید برف در مناطق کوهستانی امکان پناه آوردن وحوش به حاشیه شهرها و مناطق مسکونی استان ایلام وجود دارد.

دیانت طلب عنوان کرد: دو میلیون دانه در مناطق مختلف استان ایلام به منظور تغذیه پرندگان توزیع شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر پرندگان زیادی از سایر نقاط کشور به استان ایلام مهاجرت کرده اند.