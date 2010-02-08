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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

دو میلیون تن دانه برای تغذیه پرندگان در ایلام توزیع شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان ایلام گفت: با توجه به بارش برف و باران و سرمای شدید، به منظور تغذیه پروندگان دو میلیون دانه در مناطق مختلف استان ایلام توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قاسم دیانت طلب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهروندان ایلامی در صورت پناه آوردن وحوش و پرندگان به مناطق مسکونی شهری و روستایی و یا کنار جاده‌ ها از آسیب رساندن به آنها خودداری کنند.

این مسئول بیان داشت: با توجه به بارش شدید برف در مناطق کوهستانی امکان پناه آوردن وحوش به حاشیه شهرها و مناطق مسکونی استان ایلام وجود دارد.

دیانت طلب عنوان کرد: دو میلیون دانه در مناطق مختلف استان ایلام به منظور تغذیه پرندگان توزیع شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر پرندگان زیادی از سایر نقاط کشور به استان ایلام مهاجرت کرده اند.

کد مطلب 1032145

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