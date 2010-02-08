معرفی زوایای شخصیت امام (ره) نیازمند کار جدی فرهنگی است

مهران اژدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نویسندگان و پژوهشگران جامعه موظفند در زمینه معرفی ابعاد زندگی امام خمینی(ره) به آحاد جامعه تلاش کنند.
وی با اشاره به شخصیت والای آن مرد بزرگ تاریخ خاطرنشان کرد: ایشان انسان کاملی بود که علم و عمل را به هم آمیخته و عرفان و اخلاق را در خود مجسم کرده و با فقاهت و اجتهاد واقع بینانه، بیانگر احکام و سیاست و حقوق اسلامی بوده است.
اژدرپور با تاکید بر اینکه میثاق با امام، بازنگری پالایش مجدد است، ادامه داد: هویت امروز ما، شخصیت امروز ملت ما و بیداری و عزتی که امروز بشریت دارد و آن حرکت عزت بخشی که امروز در تمام ملتها مشاهده می شود، مرهون حرکت و هدایت های امام (ره) است.
مدیر سازمان جوانان استان یزد با تاکید بر اینکه حرکت امام به همه بشریت تعلق دارد، اظهار داشت: پیام امام این بود که تنها راه نجات بشر، بازگشت به تعلیمات انبیاست.
وی افزود: آرمان های بلند امام در اندیشههای ناب ماندگار است و امام خمینی(ره)، مرتبهای پایینتر از معصومین (ع) بود و در ابعاد مختلف از جمله تقوا، جهاد، عدالت و سیاست، علم و خشیت الهی از معصومین (ع) الگو گرفته بود.
اژدرپور با تاکید بر اینکه جنس انقلاب اسلامی، جنس نهضت عاشورا است، خاطرنشان کرد: برنامههای دهه فجر باید با برنامههای عاشورا و نهضت حسینی (ع) رقم بخورد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش بزرگ "یگانه قرن" یادآور شد: این همایش به منظور معرفی ابعاد زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) در 26 بهمن ماه جاری در یزد برگزار می شود.
اژدرپور ادامه داد: در این مراسم استاد رحیم پورازغدی پیرامون محور فرهنگی، شخصیتی، اجتماعی و سیاسی معمار کبیر انقلاب اسلامی سخنرانی خواهد کرد.
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