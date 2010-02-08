جشنواره منطقه ای شرق و شمال تئاتر دانشگاهی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره منطقه ای شرق و شمال سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به مدت چهار روز به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهر گرگان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی جشنواره، در جشنواره منطقه ای شرق و شمال تئاتر دانشگاهی، دانشجویان مراکز آموزش عالی استانهای گلستان، اصفهان، قزوین، فارس، خراسان رضوی و اردبیل در قالب هشت گروه نمایشی با یکدیگر رقابت می کنند.
همچنین عبدالحی شماسی، حسین فرخی و حمیدرضا زرگری داوری آثار این بخش را به عهده دارند.
بنا به اعلام دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران، جشنواره منطقه غرب و جنوب به میزبانی دانشگاه کردستان در شهر سنندج از تاریخ 5 تا 8 اسفند برگزار میشود.
سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10تا 18 اردیبهشت سال آینده (1389) در تهران برگزار میشود.
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