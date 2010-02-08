جشنواره منطقه ای شرق و شمال تئاتر دانشگاهی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره منطقه ای شرق و شمال سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی

ایران به مدت چهار روز به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شهر گرگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره، در جشنواره منطقه ای شرق و شمال تئاتر دانشگاهی، دانشجویان مراکز آموزش عالی استانهای گلستان، اصفهان، قزوین، فارس، خراسان رضوی و اردبیل در قالب هشت گروه نمایشی با یکدیگر رقابت می کنند.

همچنین عبدالحی شماسی، حسین فرخی و حمیدرضا زرگری داوری آثار این بخش را به عهده دارند.



‌آثار برگزیده جشنواره منطقه ای شرق و شمال به سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران که در اردیبهشت ماه سال آتی برگزار شود در بخش مسابقه دانشجویان غیرتئاتری راه خواهند یافت.

بنا به اعلام دبیرخانه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران، جشنواره منطقه غرب و جنوب به میزبانی دانشگاه کردستان در شهر سنندج از تاریخ 5 تا 8 اسفند برگزار می‌شود.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از ‎ 10تا ‎ 18 اردیبهشت سال آینده (1389) در تهران برگزار می‌شود.