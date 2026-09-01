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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۶

تصادف در جاده دیلم به بهبهان ۴ مصدوم داشت

تصادف در جاده دیلم به بهبهان ۴ مصدوم داشت

بوشهر- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: تصادف خودرو پژو ۴۰۵ و سمند در جاده دیلم به بهبهان ۴ مصدوم بر جا گذاشت.

وحید صیادیدر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ دو دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ و سمند در کیلومتر ۲۱ جاده دیلم به بهبهان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات عامری شهرستان دیلم به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۴ مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) شهر دیلم انتقال داده شدند.

کد مطلب 6934918

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