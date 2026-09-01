https://mehrnews.com/x3cXn4 ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6934923 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۱ لحظه اولیه حمله دشمن آمریکایی به بندر کوهستک سیریک سیریک- تصاویر دوربین مدار بسته منتسب به لحظه اولیه جنایت آمریکا در بندر کوهستک سیریک را ببینید. دریافت 1 MB کد مطلب 6934923 کپی شد مطالب مرتبط حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به مناطق مسکونی شهرستان سیریک خسارت بیش از ۱۲۸۰ میلیارد تومانی سیل در شهرستان سیریک جشنی که به سوگ نشست؛ سند دیگری از جنایتهای ضد انسانی آمریکا فعالیت اداره پزشکی قانونی در سیریک آغاز شد تشییع شهید ۴ ساله «امیر محمد کریمی» در سیریک برچسبها هرمزگان سیریک.هرمزگان حمله نظامی
نظر شما