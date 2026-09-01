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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۱

لحظه اولیه‌ حمله دشمن آمریکایی به بندر کوهستک سیریک

لحظه اولیه‌ حمله دشمن آمریکایی به بندر کوهستک سیریک

سیریک- تصاویر دوربین مدار بسته منتسب به لحظه اولیه جنایت آمریکا در بندر کوهستک سیریک را ببینید.

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کد مطلب 6934923

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