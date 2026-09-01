به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان در شامگاه سهشنبه ۱۰ شهریور، درباره حمله جنایتکارانه آمریکا به منزل مسکونی در کوهستک سیریک، که منجر به شهید و مجروحشدن بیش از ۵۰ نفر شد، در صفحه شخصی خود نوشت: فهرست جنایات آمریکا علیه ملت ایران اکنون کاملتر از همیشه شد: امشب یک منزل مسکونی در کوهستکِ سیریک، در حالی هدف حمله قرار گرفت که مردم در آن مشغول برگزاری جشن عروسی بودند. بیش از ۵۰ زن، مرد و کودک بیگناه شهید و مجروح شدند.
وی افزود: این قساوت را نمیتوان از زنجیره حملاتی که پیش از آن در میناب، لامرد، قشم و دیگر نقاط رخ داده است، جدا کرد؛ همانطور که نمیتوان آن را از حمله به اهداف نظامی جدا دانست؛ حملاتی که با برچسبها و توجیهات فریبنده پوشانده شدند.
بقایی ادامه داد: خطرناکتر از خودِ بمب، عادیشدن بمباران است؛ و خطرناکتر از سکوت، آن است که سکوت به معنای مشروعیت تعبیر شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران به این جنایات وحشیانه قاطعانه پاسخ خواهد داد. اما دولتها و سازمانهای بینالمللی که در برابر چنین بربریتی سکوت میکنند یا در پی توجیه آن هستند، باید بدانند که سکوتشان بیطرفی نیست. وقتی حملات غیرقانونی و جنایات آشکار، به اقتضای مصلحت سیاسی، تطهیر و توجیه میشوند، مرز میان محکومکردن جنایت و عادیسازی آن از میان میرود.
وی تاکید کرد: کسانی که امروز سکوت میکنند، فردا خود نیز از پیامدهای این سکوت در امان نخواهند بود، چراکه چشمپوشی نسبت به ظلم و جنابت آن را مهار نمیکند، بلکه مرتکبان را در ادامه جنایاتشان علیه همه جسورتر میکند.
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