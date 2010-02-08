21 درصد اماکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، ایوب عزیزی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین کارخانه آجر سفال جنوب آذربایجان غربی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نقده به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اعلام این خبر افزود: این در حالیست که بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور چهار درصد اماکن روستایی استان باید مقاوم سازی می شدند.

وی با اشاره به تهیه طرح هادی یک هزار و 27 روستای استان از مجموع یک هزار و 384 روستا، بیان داشت: از 678 روستای اولویت دار بالای 100 خانوار استان نقشه اجرایی طرح هادی در 273 روستا تهیه شده و در شش روستا نیز در دست اجراست.

کارخانه آجر سفال جنوب آذربایجان غربی وابسته به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دارای ظرفیت تولید 40 میلیون قالب آجر در سال است که بلوک سقفی، آجر نوع یک، هفت، 10 و 15 انواع تولیدات این کارخانه است.

این کارخانه طی 16 ماه با هزینه ای بالغ بر 18 میلیارد ریال با اشتغالزایی مستقیم برای 110 نفر احداث شده است.