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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۲۰:۴۸

انصاری:

تهیه شجره‌ نامه 130 امامزاده در قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از تهیه شجره‌ نامه 130 امامزاده و دایرة ‌المعارف بقاع متبرکه استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین حجت‌الاسلام مسعود انصاری عصر دوشنبه در همایش تجلیل از خادمین وقف که در حسینیه امامزاده حسین (ع) برگزار شد، اظهار داشت: وقف از امور مهمی است که باید در اجرای منویات رهبری آن را احیا کنیم و آن را در جامعه نهادینه کنیم.

انصاری افزود: مستاجرانی که اموال وقفی در دست آنها است باید دقت کنند که این اموال امانت است و حقوق موقوفه قابل اغماض نیست و استفاده از مال وقف شده بدون اجازه واقف مانند مال غصبی است که دستگاه‌های اجرایی باید به این موضوع توجه جدی کنند.
 
وی وظیفه متولیان وقف را نیز سنگین و پر مسئولیت دانست و اظهار داشت: مهم نیست که متولی اداره اوقاف ویا اشخاص باشند بلکه باید حکم وقف در همه حال به دقت اجرا شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآور شد: متولی که در امر وقف به درستی عمل کند در پاداش وقف سهیم خواهد شد و در صورت کوتاهی در این امر نیز موجب خسران و زمین گیر شدن خاطی می شود به همین دلیل علما در این خصوص با احتیاط عمل می کنند.

انصاری بیان کرد: در موضوع بقاع متبرکه هم اقدامات خوبی صورت گرفته و با اجرای یک‌ هزار و500  عنوان فعالیت فرهنگی در بخشهای مختلف، شجره ‌نامه 130 امامزاده استان آماده شده و دایرة‌ المعارف بقاع متبرکه مخصوص استان قزوین نیز آماده چاپ شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین  مهمترین فعایت در امور وقفی را دریافت سند مالکیت ذکر کرد و گفت: در این راستا در سال 86، تعداد  86 مورد، سال 87، تعداد 227 مورد و 10 ماهه سال 88، تعداد 313 فقره سند مالکیت برای تثبیت اماکن وقفی دریافت شده است.

انصاری گفت: عملیات عمرانی در حدود 50 امامزاده استان  در حال اجراست و با توجه به  ظرفیت‌های خوب موجود  در بقاع متبرکه استان امیدواریم  با تلاش مضاعف و همکاری مردم و خیرین بتوانیم با استفاده مناسب از اماکن وقفی، فضای معنوی مناسبی را برای حضور مردم مهیا  کنیم.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم تا از بقاع متبرکه استفاده حداکثری و مطلوب شود و این اماکن در فعالیتهای فرهنگی نقش بیشتری ایفا کنند.

در پایان این مراسم از خادمان وقف استان قزوین تقدیر شد.

کد مطلب 1032628

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