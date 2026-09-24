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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

فکت چک؛ اخباری که ۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

_لغو پروازهای بین‌المللی ایران به کشورهای چین، روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، بلاروس، عراق-نجف

_پیشرفت در مذاکرات سه ساعته ایران و آمریکا در نیویورک

_نسبت‌دادن ویدئوهای منتشر شده از خروج نمایندگان کشورها هنگام سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل به زمان سخنرانی دکتر پزشکیان

_انتشار ویدئوهای غیرمستند از حمله به رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل

_ادعای ترامپ درباره جان باختن ۷۲هزار نفر در دی ماه

_انتشار گزارش آکسیوس درباره جزئیات دیدار مقامات ایران و آمریکا باوجودی که این رسانه در ساعات اخیر درباره ایران خبری نداشته است

_امان‌نامه سرویس امنیتی آمریکا به عراقچی

_توقف اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز تامین اجتماعی

_برگزاری مذاکرات سه‌جانبه روسیه با آمریکا و اوکراین در نیویورک

فکت چک؛ اخباری که ۲ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6957704

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