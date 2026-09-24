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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

مخالفت سنای آمریکا با طرح محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران

مخالفت سنای آمریکا با طرح محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران

مجلس سنای آمریکا با تصویب طرحی که اختیارات جنگی رئیس‌جمهور این کشور در جنگ با ایران را محدود می‌کرد، مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس سنای آمریکا طرح محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در جنگ با ایران را با ۵۰ رأی مخالف در برابر ۴۹ رأی موافق رد کرد.

رأی‌گیری امروز یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها برای محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران بود.

گفتنی است که مجلس نمایندگان آمریکا مرداد ماه گذشته به نفع طرحی رأی داده بود که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در آغاز جنگ علیه ایران بدون موافقت کنگره است. این طرح با اکثریت ۲۱۴ رای موافق در برابر ۲۰۸ رای مخالف تصویب شده بود. مجلس سنای آمریکا همان روز قطعنامه مجلس نمایندگان که هدف آن محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص آغاز جنگ افروزی علیه ایران بود را رد کرد.

کد مطلب 6957686

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