به گزارش خبرگزاری مهر، نادر رحیمی واحدی با اشاره به راه اندازی بخش اول طرح جمع آوری گازهای همراه نفت خارگ تا پایان سالجاری، گفت: انتقال گازهای همراه نفت سکوهای سروش و نوروز به جزیره خارگ در حال تکمیل است و پیش بینی می کنیم این طرح نیز تا پایان اسفند ماه امسال به بهره برداری برسد.

مجری طرحNGL خارگ در شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به اینکه در این پروژه بیش از 200 کیلومتر خط لوله زیر دریایی نصب شده است و هم اکنون نصب سیستم اتصالات دریایی در حال انجام است، بیان کرد: در صورت تکمیل آن از سوختن روزانه حدود 20 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در سکوهای سروش و نوروز جلوگیری می شود و گاز حاصل از آن پس از انتقال به جزیره خارگ به مصارف صنعتی می رسد.

به گفته این مقام مسئول با تکمیل این طرح تا پایان سالجاری مشعلهای گازی در سکوهای نفتی سروش و نوروز در خلیج فارس خاموش خواهد شد.

وی با اشاره به راه اندازی خط لوله زیر دریایی بین سکوهای سروش و نوروز به جزیره خارگ، تبیین کرد: خط لوله انتقال نفت در مجتمع نفتی ابوذر به قطر 24 اینچ، سکوی سر چاهی A9 در میدان نفتی ابوذر را به سکوی تولیدی AA مجتمع نفتی ابوذر متصل می‌سازد و نفت تولیدی در سکوی سر چاهی A9 را به مجتمع ابوذر منتقل می کند.

این مقام مسئول یادآور شد‌: این خط لوله جدید در واقع جایگزین خط لوله‌ای شده است که با دهها سال کار در عمق آبهای خلیج فارس پوسیده شده و بهره وری کاری خود را از دست داده بود.

رحیمی تاکید کرد: خط لوله نصب شده جدید، قابلیت انتقال روزانه 50 هزار بشکه نفت تولیدی از چاههای سکوی A9 به مجتمع نفتی ابوذر را دارد.

وی با اشاره به اینکه سراسر مسیر این خط لوله با پوشش‌های ضد خوردگی اندود شده است و راه‌اندازی آن در تزریق مواد شیمیایی صرفه‌جویی ایجاد می‌کند، اعلام کرد: بهره‌برداری از خط لوله 24 اینچ جدید در میدان نفتی ابوذر منجر به بهبود بهره برداری نفت در مجتمع نفتی ابوذر، کاهش خطرات احتمالی و صیانت حداکثری از محیط زیست دریایی منطقه می شود.

مجری پروژه NGL خارگ یادآور شد: طرح اجرای خط لوله 24 اینچ در میدان نفتی ابوذر بخشی از پروژه بزرگ جمع‌آوری گازهای همراه نفت خارگ است.