بازگشت خط لوله نفتی ابوذر به مدار؛فعالیتی پر خطر با تکیه بر توان داخلی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: عملیات سنگین و فشرده تعمیر خط لوله ۲۶ اینچ خشکی میدان فراساحلی ابوذر، در شرایط سخت اقلیمی و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، با موفقیت در جزیره خارگ به پایان رسید.
این عملیات، که در عمق پنجمتری حوضچه شیر ساحلی و در دمای بالای ۴۵ درجه سانتیگراد اجرا شد، بدون وقفه در تولید و با رعایت کامل الزامات ایمنی و استانداردهای HSE انجام شد؛ ث و نشانهای روشن از ظرفیت بالای فنیعملیاتی مهندسان ایرانی در دوران فشار حداکثری است.
خط لوله یادشده بهعنوان یکی از خطوط اصلی انتقال نفت خام از میدان مهم و استراتژیک ابوذر به پایانه صادراتی خارگ، نقشی کلیدی در تداوم صادرات انرژی کشور دارد. این خط لوله که تحت فشار عملیاتی بالا و در محیطی بسیار خورنده فعالیت میکند، بهدلیل شناسایی نشتی موضعی از مدار خارج شد، اما بهسرعت تحت یک برنامه ضربتی و منسجم به چرخه انتقال بازگشت.
واکنش سریع، عملیات بدون توقف
کیوان فتحی جانشین مدیر منطقه عملیاتی خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راهبردی این خط لوله، گفت: پس از کشف نشتی، بلافاصله تیمهای عملیاتی وارد عمل شدند. ایمنسازی حوضچه، تخلیه فشار خط و تعیین محل دقیق آسیب، اولین گامها در اجرای این پروژه حساس بودند.
وی افزود: در این عملیات، علاوه بر تیمهای تعمیراتی، بخشهایی چون ایمنی صنعتی، کنترل خوردگی، عملیات غواصی، ابزار دقیق و پشتیبانی فنی بهصورت کاملاً هماهنگ درگیر فرآیند شدند. اجرای این عملیات در چنین شرایط دمایی و تحت فشار عملیاتی بالا، سطح دشواری پروژه را بالاتر از استانداردهای معمول قرار داده بود.
به گفته فتحی، یکی از دستاوردهای مهم این پروژه آن بود که بدون نیاز به توقف تولید در میدان ابوذر اجرا شد؛ مسئلهای که تنها از طریق مدیریت یکپارچه، آمادگی عملیاتی و تجربه بالای نیروی انسانی قابل تحقق است.
تحریم و تکیه بر توان بومی
در سالهای اخیر، با تشدید فشار تحریمها و محدودیت شدید در واردات تجهیزات تخصصی نفت و گاز، نگاه صنعت نفت ایران به درون معطوف شده است. این پروژه نیز نماد روشنی از اتکای کامل به توان داخلی، چه در حوزه طراحی مهندسی و چه در اجرای میدانی بود.
امیر شریفی، کارشناس ارشد زیرساختهای انرژی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط ۲۶ اینچ ابوذر، یک خط فشاربالا است که برای انتقال نفت خام از بستر ساحلی به مخازن انتقال طراحی شده و در معرض عوامل خورنده محیطی، جریانهای قوی سیال، و نوسانات فشار قرار دارد. تعمیر اینگونه خطوط آنهم در بستر آب و در شرایط تحریم، نیازمند مهارت تلفیقی در حوزههای خوردگی، مکانیک سیالات، جوشکاری زیرآب و ایمنی فرآیندی است.
وی تأکید کرد: اجرای عملیات با این سطح از پیچیدگی، بدون حضور پیمانکاران خارجی، تنها با بهرهگیری از دانش فنی داخلی و تجهیزات بومیشده انجام شده که این مسئله از نظر فنی یک دستاورد بزرگ محسوب میشود. در بسیاری از کشورها، چنین پروژههایی نیازمند مشارکت شرکتهای تخصصی بینالمللی است، اما در ایران، این ظرفیت بهواسطه فشار تحریم، بهدرستی بومیسازی شده است.
اهمیت ژئوپلیتیکی میدان ابوذر
میدان فراساحلی ابوذر، از جمله میادین بزرگ نفتی کشور در آبهای خلیج فارس است که از طریق چند سکوی بهرهبرداری و خطوط زیرساختی، نفت خام را به جزیره خارگ منتقل میکند. خارگ نیز بهعنوان بزرگترین و مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، وابستگی بالایی به سلامت و پایداری خطوط انتقال دارد.
عملیات موفق تعمیر و بازگشت خط لوله استراتژیک ابوذر در خارگ، نمونهای روشن از «پاسخ هوشمندانه صنعت نفت ایران به محدودیتهای بیرونی» است. تجربهای که نشان میدهد با تکیه بر دانش مهندسان داخلی، استفاده از منابع موجود، و هماهنگی دقیق عملیاتی، میتوان در سختترین شرایط نیز از منافع ملی صیانت کرد.
در روزگاری که تحریم، صنعت نفت ایران را در تنگنای شدید تجهیزاتی و فنی قرار داده است، چنین پروژههایی صرفاً عملیات تعمیراتی نیستند؛ بلکه پیام روشنی از تابآوری و استقلال فنی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زیرساختهای انرژی به جهان مخابره میکنند.
نظر شما