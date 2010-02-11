ضرورت اجتناب از سوء ظن به مردم / حفظ دستاوردها در گرو شناخت سیره امام

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح لرستان، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه نهم دیماه امسال امنیت ملی را ارتقاء بخشید.

وی با بیان اینکه باید همواره مراقبت مکر و حیله دشمن که تلاش می کند اهداف شوم و خیانت های خود را عملی سازد باشیم، به تلاش های دشمنان برای اخلال در مسیر هسته ای ایران اشاره و عنوان کرد: در جریان مباحث هسته ای دشمن طی سالها به دنبال مکر و حیله بوده که با تدابیر مسئولان کشور این مکر تاکنون ناکام مانده است.

وحشت قدرتهای زورگو از تاثیرگذاری انقلاب ایران

وی با بیان اینکه اثرات جهانی انقلاب اسلامی در بیداری ملت ها به ویژه مستضعفان و مسلمانان موجب وحشت قدرتهای زورگو و دشمنان آنان به این انقلاب شده است، افزود: بر این اساس حکام کشورهایی که از بیداری ملتها به واسطه انقلاب اسلامی به وحشت افتاده اند دست در دست هم برای خدشه به انقلاب اسلامی لحظه ای غافل نیستند که با بصیرت رهبر معظم انقلاب اسلامی همه توطئه های آنها تاکنون نقش بر آب شده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، شناخت هرچه بیشتر سیره حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و دنبال کردن راه آنان وظیفه ماست.

بصیرت مردم در جریانات اخیر/ برخی خواص هنوز متوجه مکر دشمن نشده اند

حجت الاسلام بهرامی با بیان این مطلب که بصیرت مردم در قضایای اخیر دشمنان را ناکام ساخت، افزود: در قضایای اخیر بعضی ها دشمن را نشناختند و حتی بعد از اینکه دشمن حمایتش را از آنها اعلام کرد نفهمیدند حیله و مکر دشمن در کار است.

وی ادامه داد: اما مردم در این جریانات با بصیرت خطر را تشخیص دادند و روز نهم دیماه با انسجام به صحنه آمدند و مکر دشمن را به خودشان برگرداندند اما بعضی افراد هنوز هم نفهمیده اند.

ضرورت اجتناب از سوء ظن نسبت به آحاد ملت

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اجتناب از سوء ظن نسبت به افراد، خاطرنشان کرد: باید جان، مال و آبروی آحاد مردم جامعه در امان باشد و حتی تصور سوء هم درباره آنان نشود.

وی با اشاره به آیه شریفه ای از قرآن کریم بر ضرورت حفظ آبروی مردم تاکید کرد و بیان داشت: حتی در خیابانها هم نسبت به زن و مرد نباید سوء ظن وجود داشته باشد و امنیت شغلی و کسب و کار مردم باید از هرگونه تعرض در امان باشد.

کاهش چشمگیر جرایم در میان نیروهای مسلح کشور

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: افراد به خصوص جوانان باید امنیت فرهنگی داشته باشند.

حجت الاسلام بهرامی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه وظیفه نیروهای مسلح تامین امنیت کشور است و با اقتدار و آمادگی بیش از همیشه قدرت انجام این مسئولیت خطیر را دارند، بیان داشت: خوشبختانه میزان جرایم نیروهای مسلح در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به توان بسیار بالا و آمادگی کم نظیر نیروهای مسلح در تامین امنیت کشور افزود: جرایم در نیروهای مسلح به یک چهارم گذشته کاهش یافته است.

در پایان این مراسم با قدردانی از زحمات هشت ساله رضا آیت اللهی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح لرستان، سید محمد محمودی به عنوان رئیس جدید این سازمان در استان و حجت الاسلام صالحی نیز به عنوان دادستان و سرپرست دادسرای نظامی لرستان معرفی شد.