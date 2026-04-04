۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۳

لزوم تداوم حضور میدانی مردم تا تحقق انتقام از دشمن

بابلسر - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با اشاره به تحولات اخیر، بر لزوم حفظ آمادگی و حضور مستمر مردم در صحنه تا تحقق انتقام از دشمن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسمعیل زارعی جمعه شب در جمع مردم بابلسر با قدردانی از عملکرد نیروهای مسلح در پاسخ به تهدیدات اخیر، اظهار کرد: انسجام و اقتدار نیروهای نظامی کشور موجب دلگرمی ملت شده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا، افزود: دشمنان تصور می‌کنند با فشار و اقدامات خصمانه می‌توانند ملت ایران را تضعیف کنند، اما پاسخ‌های قاطع نشان داد که این محاسبات نادرست است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران با تأکید بر هماهنگی میان ارکان مختلف کشور تصریح کرد: امروز وحدت و همدلی میان دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه در مسیر تبعیت از رهبری، به عنوان یک سرمایه مهم ملی مطرح است.

حجت‌الاسلام زارعی همچنین با اشاره به وقایع تاریخی، خاطرنشان کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که اعتماد به دشمنان نتیجه‌ای جز خسارت به همراه ندارد، از این‌رو مردم باید همچنان با هوشیاری در صحنه حضور داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت و ثبات کشور گفت: حضور آگاهانه و حمایت از نیروهای مسلح، عامل اصلی تداوم اقتدار ملی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

کد مطلب 6790885

