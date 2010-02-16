بیمارستان امام علی (ع) چابهار 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مهدی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اجرای این طرح 22 میلیارد ریال هزینه شده است .

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار افزود: بال دوم این بیمارستان در سه هزار مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است که با تجهیز و تأمین نیروی انسانی بزودی به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: با بهره برداری بخش دوم بیمارستان چابهار 90 تخت به تختهای بستری بیمارستان افزوده می شود و تختهای این بیمارستان به 227 تخت خواهد رسید.

زنگنه خاطرنشان کرد: احداث کلینیک این بیمارستان نیز با دو میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار از دیگر اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار است.