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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۵۲

بیمارستان امام علی (ع) چابهار 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بیمارستان امام علی (ع) چابهار 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار گفت: بخش دوم بیمارستان امام علی (ع) چابهار با 98 درصد پیشرفت فیزیکی بزودی به بهره برداری می رسد.

مهدی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اجرای این طرح 22 میلیارد ریال هزینه شده است .

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار افزود: بال دوم این بیمارستان در سه هزار مترمربع و در دو طبقه ساخته شده است که با تجهیز و تأمین نیروی انسانی بزودی به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: با بهره برداری بخش دوم بیمارستان چابهار 90 تخت به تختهای بستری بیمارستان افزوده می شود و تختهای این بیمارستان به 227 تخت خواهد رسید.

زنگنه خاطرنشان کرد: احداث کلینیک این بیمارستان نیز با دو میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار از دیگر اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان چابهار است.

کد مطلب 1035110

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