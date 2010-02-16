بخش خصوصی به تبادل با انگلیس بی رغبت است/ نگاه خاص به رابطه با لندن

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی صبح امروز سه شنبه در نشست مشترک خبری با احمد داوود اوغلو همتای ترک خود افزود: رابطه ما با کشورهای مختلف بر اساس احترام متقابل، تمایل و منافع متقابل تعریف می شود و این در صورت بی توجهی یک طرف ممکن است فراز و نشیب هایی را طی کند.

وی تاکید کرد: رابطه ایران و انگلیس با توجه به حوادث تاریخی فراز و نشیب های مختلفی داشته و هم اکنون نیز در تمامی ابعاد مواضع این کشور از سوی دستگاه دیپلماسی ایران رصد می شود.

وزیر امور خارجه افزود: پیرامون این روابط وزارت امور خارجه دیدگاههای خاص خود را دارد و هر زمان مجلس بخواهد ما مواضع خود را در این رابطه با ایشان در میان خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه روابط خارجه امکانی در دست دولتهاست گفت: دستگاه دیپلماسی برای تنظیم روابط با کشورها مواضعی دارد و هر زمان تبادل نامه ای برای تنظیم روابط داده می شود از سوی وزارت های امور خارجه این نامه ها باید تبادل شود ولی اگر دوستان ما در مجلس بخواهند خود می توانند در این رابطه پاسخ بدهند.

در ادامه این نشست وزیر امور خارجه ترکیه نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مولفه های افزایش تبادلات اقتصادی با ایران گفت: ظرفیت های زیادی در زمینه اقتصادی میان ایران و ترکیه وجود دارد.

داوود اوغلو افزود: در زمینه حمل و نقل بنا داریم از بندرعباس تا ادونه یک خط راه آهن کشیده شود همچنین در زمینه انرژی نیز پتانسیل های بسیاری میان دو کشور وجود دارد که جزو اهداف مشترک محسوب می شود.

وی در پایان تاکید کرد که بر اساس توافقات نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور ایران باید این تبادلات از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.