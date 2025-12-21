به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری یکشنبه شب در نشست تکریم و معارفه بخشدار بندر ریگ با بیان اینکه این بندر از توانمندیهای ارزشمندی در حوزههای مختلف از جمله آبزیپروری، تجارت و دریا برخوردار است، افزود: باید با برنامهریزی و همافزایی بهدرستی از این ظرفیتها استفاده شود.
فرماندار گناوه با اشاره به شعار دولت چهاردهم مبنی بر «وفاق ملی و استفاده از همه ظرفیتها» بیان کرد: این رویکرد باید بهصورت عملی در مسیر توسعه بندر ریگ بهکار گرفته شود تا زمینه پیشرفت و ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی این بخش فراهم شود.
وی با بیان اینکه بخش بندر ریگ یکی از مهمترین بخشهای استان بوشهر به شمار میرود، خاطرنشان کرد: با تعامل، همدلی و همافزایی میان مدیران، دستگاههای اجرایی و مردم، میتوان این منطقه را به جایگاه اصلی و شایسته خود رساند.
وی بر ارتباط و تعامل نزدیک بخشدار بندر ریگ با مدیران، مردم و بهره گیری از رهنمودهای امام جمعه تأکید کرد و گفت: در اولین فرصت، جلسه معارفه بخشدار بندر ریگ با حضور مردم شریف و نجیب این بخش برگزار خواهد شد.
وی از زحمات و تلاش خالصانه و صادقانه چندین ساله بخشدار سابق بندرریگ قدردانی کرد و گفت: امیدوارم حضور بخشدار جدید، شروعی خوب و نویدبخش برای توسعه و ترقی بخش بندر ریگ باشد.
در این نشست که با حضور هادی اخلاقی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر و امام جمعه بندر ریگ و اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد، از خدمات «ضرغام محمدی» و «حسن درویشی» قدردانی و طی حکم استاندار بوشهر، «حامد سعادت» به عنوان سرپرست بخشداری بندر ریگ معارفه شد.
