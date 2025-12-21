اجرای طرح یلدانه توسط جمعیت هلال احمر شهرستان بهاباد

نعمت‌الله قاسمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با مشارکت گسترده داوطلبان، جوانان، نیکوکاران و تشکل‌های مردم‌نهاد با هدف ایجاد فرهنگ مشارکت اجتماعی آحاد مردم، به تکریم افرادی که در بلندترین شب سال در کنار خانواده‌های خود حضور ندارند، در سطح استان در حال اجرا است.

وی با اشاره به اجرای سراسری طرح یلدانه با ابتکار و اهتمام سازمان داوطلبان، افزود: در قالب طرح یلدانه، کارکنان، اعضای جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر بهاباد ساعاتی از شب یلدا را در کنار کسانی گذراندند که تنها و دور از خانواده مانده‌اند یا شرایط کاری آن‌ها ایجاب می‌کند که برای خدمت‌رسانی به جامعه در محل کار خود حضور داشته باشند.

قاسمی در همین خصوص تاکید کرد: در این طرح، با حضور در کشیک شعبه، پایگاه اورژانس ۱۱۵ و سازمان آتش‌نشانی، با کارکنان زحمت‌کش این نهادهای امدادی دیدار و گفت‌وگو کردیم و ساعاتی را با این عزیزان سپری نمودیم.

گفتنی است در این دیدارها، اعضای داوطلب هلال احمر بهاباد با اهدای شیرینی از این اقشار زحمت‌کش قدردانی کردند.