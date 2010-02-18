مازیار زارع به تیم الشارجه امارات پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع که به دنبال حضور جواد کاظمیان در تیم الامارات از این تیم جدا شده بود، با عقد قراردادی سه ماه به عضویت تیم الشارجه درآمد. او که سابقه بازی در تیم پرسپولیس را نیز دارد، پس از تسویه حساب با باشگاه الامارات امروز قرارداد خود را با باشگاه الشارجه به امضا رساند و در تمرینات این تیم شرکت کرد. زارع یکی از بازیکنان ثابت و تاثیرگذار تیم فوتبال الامارات طی فصل جاری بود اما با حضور جواد کاظمیان در این تیم ناچار به جدایی از جمع سپیدپوشان راس الخیمه شد. تیم الشارجه که مازیار زارع به تازگی به عضویت آن درآمده است در جدول 12 تیمی لیگ امارات با 16 امتیاز رده نهم جدول را در اختیار دارد. این تیم فصل گذشته یکی از نمایندگان فوتبال امارات در لیگ قهرمانان آسیا بود. الشارجه روز یکشنبه هفته پیش رو در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر امارات در ورزشگاه آل مکتوم دوبی به مصاف النصر می رود.

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