طرح ترافیکی زوج و فرد خودروها در محدوده مرکزی شهر کرمانشاه آغاز شد

سعید سلیم ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: شورای هماهنگی ترافیک استان به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی در ایام پایانی سال، طرح ترافیکی زوج و فرد خودروها را در محدوده مرکزی شهر کرمانشاه تهیه و از امروز شنبه به اجرا درآورد.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان همچون سالهای گذشته، طرح ترافیکی، تردد خودروها در محدوده های میدان آزادی، تقاطع شورا، تقاطع سیلو، انتهای خیابان شریعتی، (تقاطع شورا)، تقاطع کارگر، میدان فاطمیه و کلیه مسیرهای عرضی داخل محدوده به صورت زوج و فرد از ساعت 15 تا 20 از اول تا پایان اسفند ماه اجرا خواهد شد.

ساسانی تصریح کرد: این برنامه زمانی و محدودیت ها شامل خودروهای دولتی نیز است و مقرر شد که تعدادی برگه عبور در اختیار فرمانداری قرار گیرد تا با هماهنگی راهنمایی و رانندگی و شهرداری در اختیار خودروهای خاص قرار گیرد.

سرپرست معاونت ترافیک شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: امید است با اجرای این طرح بتوانیم بار ترافیکی شهر را در روزهای پایانی سال کاهش دهیم تا شهروندان بتوانند بهتر و راحت تر به اموراتشان برسند.