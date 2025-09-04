  1. استانها
اجرای طرح زوج و فرد در کرمانشاه از ۲۰ شهریور تا پایان سال

کرمانشاه- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه از آغاز اجرای طرح زوج و فرد از ۲۰ شهریور تا ۲۹ اسفندماه سال جاری در محدوده‌های مرکزی شهر خبر داد.

ناصر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار کرد: طرح زوج و فرد در کرمانشاه از ۲۰ شهریور تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود و محدوده آن به صورت دقیق مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، این طرح هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برقرار خواهد بود و شامل محدوده‌های پرتردد شهر می‌شود. به گفته نوروزی، حد شرقی این طرح از تقاطع سیلو تا میدان لشکر، حد میانی از میدان آزادی تا مسجد بروجردی و حد غربی از تقاطع کارگر تا میدان فاطمی تعیین شده است.

نوروزی همچنین با اشاره به اهمیت رعایت قوانین توسط شهروندان گفت: برای تردد غیرمجاز خودروها در این محدوده جریمه‌ای معادل ۲ میلیون ریال تعیین شده است و از رانندگان درخواست داریم با رعایت مقررات، نقش مؤثری در کاهش حجم ترافیک داشته باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه تأکید کرد: همکاری مردم در اجرای طرح زوج و فرد، علاوه بر کاهش بار ترافیکی، موجب افزایش امنیت عبور و مرور، صرفه‌جویی در زمان و کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح تنها با همراهی شهروندان امکان‌پذیر است و انتظار داریم همان‌گونه که در طرح‌های گذشته یاری‌گر شهرداری بوده‌اند، در این برنامه نیز مشارکت مؤثر داشته باشند.

