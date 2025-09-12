اجرای طرح محدودیت تردد زوج و فرد در معابر مرکزی کرمانشاه تا پایان سال

ناصر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات طرح جدید مدیریت ترافیک در شهر اظهار کرد: این طرح با هدف تسهیل در تردد شهروندان، کاهش حجم ترافیک در معابر مرکزی و ساماندهی رفت‌وآمد خودروها از هم‌اکنون آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این طرح هر روز از ساعت ۱۵ عصر تا ۲۱ شب در محدوده تعیین‌شده به اجرا در می‌آید. محدوده شرقی طرح از تقاطع سیلو تا میدان لشکر، محدوده میانی از میدان آزادی تا سه راه برق (مسجد آیت الله بروجردی) و محدوده غربی نیز از تقاطع کارگر تا میدان فاطمی در نظر گرفته شده است.

نوروزی با بیان اینکه رعایت مقررات توسط شهروندان نقش مهمی در اجرای موفق این طرح دارد، تصریح کرد: ورود و تردد غیرمجاز خودروها به این محدوده مشمول جریمه خواهد شد و بر اساس مصوبه تعیین‌شده، مبلغ جریمه برای این تخلف دو میلیون ریال است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد سهولت در رفت‌وآمد، کاهش بار ترافیکی در مرکز شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری است و انتظار می‌رود شهروندان با رعایت ضوابط، همکاری لازم را برای تحقق اهداف طرح داشته باشند.