اگر تهران ژنو شرق باشد سرنوشت جهان تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد شهباز شریف" ضمن تجلیل از روابط عمیق و ناگسستنی فرهنگی، تمدنی، مذهبی، تاریخی و سیاسی بین دو کشور و بویژه برسمیت شناختن تاسیس پاکستان در 1947 و انقلاب اسلامی ایران در 1979 از سوی یکدیگر، در عین حال روابط حجم تجاری موجود بین دو کشور را در مقایسه با مناسبات برادرانه ناکافی دانسته و بر لزوم متحول ساختن این مناسبات به سوی روابط تجاری و اقتصادی گسترده تاکید کرد.

سروزیر پنجاب همچنین ضمن اعتراف به رشد سریع و شگفت انگیز ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد که پاکستان، ایران، ترکیه و سایر کشورهای اسلامی یک اتحادیه تشکیل دهند.

وی ضمن ستایش از پیشرفت و جایگاه زنان در جامعه اسلامی ایران گفت: اقبال لاهوری مردم ایران را محور امید خود قرارداده و در شعری سرود که "اگر تهران ژنو ملل شرق قرار بگیرد، در آن صورت سرنوشت جهان تغییر خواهد کرد".



در این جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران علاوه بر سروزیر پنجاب و ماشاءالله شاکری سفیر ایران، سعید خرازی سرکنسول، سردار ذوالفقار علی کهوسا مشاور ارشد دولت پنجاب، رانا ثناءالله خان، ملک ندیم کامران، مجتبی شجاع الرحمن، احسان الدین قریشی، سردار دوست محمد خان کهوسا وزیران ایالتی و اعضای مجلسین ملی و ایالتی، قاضی جاوید اقبال (فرزند اقبال لاهوری) همسرش، دانشمندان، روزنامه نگاران برجسته شرکت داشتند.

در آغاز مراسم اشعاری از علامه اقبال لاهوری بنحوی دل نشین سروده شد و از سوی حضار مورد تشویق قرار گرفت این گزارش مصور در روزنامه های نیشن، دن، الاخبار و خبرین نیز بچاپ رسیده است.

ماشاءالله شاکری سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز طی سخنانی به زبان اردو ضمن تائید روابط یاد شده بین دو کشور افزود: قلوب مردم ایران و پاکستان باهم می تپند و دستآوردهای مردم ایران از رهنمودهای اقبال لاهوری تاثیر پذیرفته است.