تا آخرین سلام؛ روایت هنرمندان خراسان شمالی از بدرقه آقای شهید ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ محدثه جوان دلویی؛ هنرمندان و روایت‌نویسان حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی همزمان با ایام تشییع «آقای شهید ایران»، تابستان پرکاری را آغاز کردند و لحظه‌های عاشقانه بدرقه «آقای شهید ایران» را از مرزها و جاده‌های خراسان شمالی به سمت مشهد به تصویر و تحریر کشیدند.

حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی همزمان با ایام تشییع «آقای شهید ایران»، با تولید مجموعه‌ای از مستندهای کوتاه و بلند، بخش‌هایی از حضور مردم، خدمت‌رسانی به زائران و مشایعت‌کنندگان مراسم تشییع و جلوه‌هایی از همدلی و همراهی مردم در این رویداد را به تصویر کشید.

از سوی دیگر تیمی با حضور ۱۳ روایت‌نویس و نوقلم، لحظات دلدادگی عاشقان به رهبر شهید را از مسیر بجنورد تا مشهد به تحریر درآورد که از سوی استادان برجسته روایت‌نویسی در کشور مورد تحسین قرار گرفت.

مخلصانه و بی‌ادعا

از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، برخی از روایت‌های روایت‌نویسان خراسان شمالی در پیام‌رسان رهبر شهید نیز منتشر شد.روایت‌نویسان خراسان شمالی گردهم آمدند تا از آخرین فعالیت‌هایشان با یکدیگر بگویند و تجربه‌های خود از روایت‌گری این روزها را مرور کنند.

سارا رحیمی مسئول خانه روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی از کار جهادی روایت‌نویسان و نوقلم‌ها در مراسم بدرقه «آقای شهید ایران» گفت و اظهار کرد: این روایت‌ها به گفته استادان برجسته داستان و روایت‌نویسی، هم‌طراز با روایت‌های هنرمندان کشوری است.

رحیمی در کارگاه ارزیابی روایت‌های تشییع پیکر رهبر شهید از تألیف کتابی با ۱۰۰ روایت اثرگذار هنرمندان خانه روایت استان خبر داد و ادامه داد: از آثار دل‌انگیز نوقلم‌ها شگفت‌زده شدیم و ارگان‌ها و نهادهای بسیاری از سراسر کشور برای انتشار و پخش این روایت‌ها به صورت کتاب، پادکست و صوت‌های رادیویی با ما تماس می‌گیرند.

وی تأکید می‌کند: قطعاً نیت خالصانه روایت‌نویسان و تصویرگران خانه روایت توانسته است این آثار را چنین اثرگذار کند.

رحیمی روایت خیابان و میدان را مأموریت مهم نویسندگان خانه روایت دانست و گفت: این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

انتشار ۱۲ مستند تصویری از مراسم بدرقه «آقای شهید ایران»

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هنرمندان متعهد خراسان شمالی در روزهای سخت و تلخ وداع با رهبر شهیدمان، ۱۲ مستند کوتاه روایی با موضوع حضور و اقدامات مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران و مشایعت‌کنندگان مراسم تشییع در جاده‌های خراسان شمالی تهیه و به تصویر کشیدند.

اکرم صدیقی کلاته ادامه داد: ثبت لحظات ورود زائران شیفته افغانستانی به مرز دوغارون و شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید، یکی از مستندهای زیبای هنرمندان خراسان شمالی است.

«دوغارون» و «آب به مقصد رسید»

صدیقی با اشاره به اینکه مجموعه مستندها پس از تولید، از طریق شبکه استانی اترک و شبکه‌های ملی سیما پخش خواهد شد، ادامه داد: در بخش تولیدات کوتاه، آثاری از جمله «دوغارون» به کارگردانی سینا آرام، سیدمسعود ارکانی‌فر و «آب به مقصد رسید» به کارگردانی محمدحسین محمدزاده تولید شده‌اند که قرار است به‌زودی منتشر و از شبکه‌های مختلف سیما پخش شوند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی می‌گوید: در بخش مستندهای بلند، دو اثر با عنوان‌های «تا آخرین سلام» به کارگردانی یاشار ابراهیمی و «امین‌الله» به کارگردانی محمدحسین محمدزاده تولید شده است که هر دو اثر در ادامه مسیر انتشار، به‌زودی از شبکه‌های مختلف روی آنتن خواهند رفت.

«تا آخرین سلام»؛ روایتی از جرگلان تا مشهد در قاب مستند

مستند روایی «تا آخرین سلام» به کارگردانی یاشار ابراهیمی، روایتگر سفر چندروزه مردی اهل سنت از روستای یکه‌سعود در منطقه جرگلان خراسان شمالی به مشهد برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب است؛ سفری که در مسیر خود، تصویری متفاوت از ارادت و همدلی مردم اهل سنت استان را به نمایش می‌گذارد.

صدیقی اضافه می‌کند: تولید این مجموعه آثار، بخشی از فعالیت‌های حوزه هنری خراسان شمالی برای ثبت تصویری رویدادهای مرتبط با تشییع «آقای شهید ایران» و روایت حضور، همراهی و خدمت مردم در این ایام است؛ روایت‌هایی که تلاش دارند بخشی از فضای اجتماعی و مردمی شکل‌گرفته پیرامون این مراسم را در قالب مستند به ثبت برسانند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی می‌گوید: تولید مستند ۳۰ دقیقه‌ای «تا آخرین سلام» همزمان با شهادت قائد امت، رهبر شهید انقلاب، در واحد تصویری حوزه هنری خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت. این مستند از روستای یکه‌سعود در منطقه جرگلان آغاز می‌شود و دوربین در مسیری چندروزه، همراه شخصیت اصلی روایت، راهی مشهد می‌شود؛ سفری که سرانجام به خیابان امام رضا(ع) و حضور در میان جمعیت عزادار مراسم تشییع می‌رسد.

صدیقی عنوان می‌کند: مستند «تا آخرین سلام» تلاش می‌کند این سفر را صرفاً به عنوان یک جابه‌جایی از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر روایت نکند، بلکه فراز و نشیب‌های مسیر، حال‌وهوای سفر، مواجهه با مردم و انگیزه شخصیتی که از منطقه‌ای اهل سنت‌نشین راهی مشهد شده است را به تصویر بکشد.

تجربه‌ای متفاوت

وی با بیان اینکه انتخاب یک شخصیت اهل سنت از منطقه جرگلان و همراهی با او در مسیر سفر، از ویژگی‌های متفاوت این مستند به شمار می‌رود، عنوان می‌کند: روایتی که با تکیه بر یک رویداد واقعی، بخشی از ارادت و همدلی مردم اهل سنت خراسان شمالی را در قبال رهبر شهید انقلاب به تصویر می‌کشد.

صدیقی به‌تازگی به موضوع و ظرفیت‌های روایی این سفر اشاره و تصریح می‌کند: «تا آخرین سلام» را به تجربه‌ای متفاوت در میان تولیدات تصویری حوزه هنری خراسان شمالی تبدیل کرده است؛ روایتی انسانی که تلاش دارد از دریچه نگاه یک مسافر، بخشی از حال‌وهوای مردمی را ثبت کند که برای بدرقه رهبر شهید انقلاب، مسیری طولانی را طی کردند.

وی می‌افزاید: این مستند به صورت تک‌نفره و با حمایت حوزه هنری خراسان شمالی تولید شده و مراحل تولید آن در مردادماه به پایان رسیده است.