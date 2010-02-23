"پرچم حقیقت" روایتی متفاوت از زندگی پدر علم پروتز سازی

رحمان حقیقی در ارتباط با ساخت این مستند به خبرنگار مهر گفت: مستند"پرچم حقیقت" توسط مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر تهیه میشود و درباره پدرعلم نوین پروتز سازی مارتیک آوانسیان است که در سانحه هوایی ارمنستان جان خود را از دست داد. این مستند 43 دقیقه ای قراراست از شبکه سه سیما پخش شود.
وی ادامه داد: این مستند توسط مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر تهیه شدهاست که مراحل پایانی تدوین را سپری میکند. مژگان کمرهای تدوین "پرچم حقیقت"را انجام میدهد.این مستند با نگاهی جدید روایت میشود وتلاش شده است که تنها به گفتگو با نزدیکان آوانسیان و روایت چگونگی فعالیت ایشان اکتفا نشود وروایتی غیرمتعارف از زندگی ایشان به تصویر کشیده شود.
حقیقی افزود: ساخت مستند "روح زیبا" نیزبه پایان رسیدهاست ومژگان کمرهای مراحل اتالوناژ فیلم را انجام میدهد. "روح زیبا" درارتباط با افرادی است که دچارقطع عضو شدهاند و نشان میدهد که آنها عضو قطع شده خود را احساس میکنند، فیلم از این طریق نقبی میزند به جهان پس از مرگ.
این کارگردان وبازیگر گفت: مستند"روح زیبا" و"انجمن دوستان" در بازار بینالمللی فیلم برلین شرکت کردهاند که امیدوارم این دو فیلم مورد استقبال بازارهای جهانی قرار گیرند. همچنین پیش تولید پروژه سینمایی "قطعه 88" را آغاز کردهام که با مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی برای ساخت آن در حال مذاکره هستم. ماه منیرندیم بازیگر اصلی این فیلم سینمایی است.
وی خاطر نشان کرد: فروردین 89 به عنوان نقشخوان در نمایشنامهخوانی"نقش بر آب" به کارگردانی حسن بیانلوحضور دارم که در تالار مولوی اجرا میشود. فیلم سینمایی"زمهریر"به کارگردانی علیروئینتن را نیز به عنوان بازیگرآماده نمایش دارم.
حقیقی دی و اسفند پارسال نمایش "مجلس شبیه مرگ و زندگی " را در خانه نمایش روی صحنه داشت. عوامل مستند "پرچم حقیقت" عبارتند از نویسنده: ر. حقیقی، تصویر برداران: امیرعلیپور و رحمان حقیقی، مدیر تولید: علی فریدونی، صدا بردار: میلاد ملکیزاده، عکاس : لیلا نمازی، مجری طرح : رضا سلامی.
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