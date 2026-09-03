زوج مُهری زندگی مشترک را در میدان آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، یک زوج جوان دهه‌هشتادی در شهرستان مُهر، نخستین شب زندگی مشترک خود را متفاوت آغاز کردند و با حضور در میدان، بر ایستادگی و وفاداری خود به ایران اسلامی تأکید کردند.

این زوج جوان مُهری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و دیگر شهدای ایران اسلامی و همچنین شهدای حادثه عروسی کوهستک شهر سیریک، حضور در میدان، لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح را از مهم‌ترین خواسته‌های خود عنوان کردند.

آنان همچنین با تأکید بر عزم خود برای دفاع از کشور، اعلام کردند که تا پای جان برای ایران ایستاده و خود را «جان‌فدای ایران» می‌دانند.