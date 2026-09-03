https://mehrnews.com/x3cY8b ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۹ کد مطلب 6936791 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۹ حماسه حضور مردم زابل به شب ۱۸۷ رسید زابل- مردم شهر زابل در صد و هشتاد و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع خونخواهی برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6936791 کپی شد مطالب مرتبط نذر خدمت ۴۴ میلیاردی هلالاحمر در شمال سیستان و بلوچستان صد و هشتاد و هفتمین حماسه حضور شبانه مردم لاهیجان در خیابان امام جمعه زابل: مردم از نان بیکیفیت گلایه مندند؛ مسئولان پاسخگو باشند ضربه ۴۰۰ میلیاردی پلیس به قاچاق کالا در زابل وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ هشدار فعالیت بارشهای سیلآسا در شمال مهار گرانی و رسیدگی به مشکلات اقتصادی توطئه های دشمن را خنثی می کند ناوسروان حامد اکاتی، فرزند فندرسک رامیان به شهادت رسید برچسبها تجمع مردمی رهبر شهید شهرستان زابل
نظر شما