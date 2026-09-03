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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۹

حماسه حضور مردم زابل به شب ۱۸۷ رسید

حماسه حضور مردم زابل به شب ۱۸۷ رسید

زابل- مردم شهر زابل در صد و هشتاد و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع خونخواهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6936791

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