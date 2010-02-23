"غبار عشق" به سیمافیلم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "غبار عشق" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی لیالستانی در شمال کشور انجام شده است، علی نصیریان، مریم بوبانی، فرید ولی زاده، باران زمانی، بیژن پیشدادی و مهران رجبی بازیگران این فیلم 90 دقیقه‌ای هستند.

داستان "غبار عشق" درباره پیرمردی است که همسرش را از دست داده و پس از بیست سال متوجه می‌شود برخلاف آنچه خانواده همسرش به او گفته‌اند فرزندش زنده است... فیلمنامه این فیلم را لیالستانی نوشته است. این کارگردان فیلمهای سینمایی "میزاک"، "مصائب عاشق فقیر"، "تابلویی برای عشق" و "بلندیهای صفر" را در کارنامه دارد.

عوامل این فیلم عبارتند از طراح صحنه و لباس: زیبا اسدخانی، تدوین: بابک رضا خانی، موسیقی: مانی جعفرزاده، ناظر کیفی : داریوش منتظری ، روابط‌عمومی: فوژان.