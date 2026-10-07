به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در پیامی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر اظهار کرد: روستاها و مناطق عشایری نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی، تولید محصولات کشاورزی و دامی، تأمین امنیت غذایی و پویایی اقتصاد محلی دارند.

وی افزود: روستاییان و عشایر لرستان با تکیه بر دانش بومی، تلاش و همت خود، همواره در حفظ و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های طبیعی و صیانت از منابع ارزشمند آب، خاک، جنگل‌ها و مراتع استان نقش‌آفرین بوده‌اند.

مشارکت جوامع محلی؛ شرط حفاظت پایدار از منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌های ملی خاطرنشان کرد: حفاظت پایدار از منابع طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم، به‌ویژه جوامع روستایی و عشایری، امکان‌پذیر نیست.

نجفی ادامه داد: در این مسیر باید از ظرفیت ارزشمند روستاییان و عشایر بیش از پیش استفاده شود و زمینه حضور مؤثر آنان در برنامه‌های حفاظت و احیای منابع طبیعی فراهم شود.

استفاده از ظرفیت روستاییان و عشایر در طرح‌های منابع طبیعی

وی تصریح کرد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، توانمندسازی جوامع محلی و اجرای طرح‌های آبخیزداری، احیای مراتع، توسعه پوشش گیاهی و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، از ظرفیت روستاییان، عشایر، تشکل‌ها و همیاران طبیعت استفاده خواهد کرد.

قدردانی از تلاش روستاییان و عشایر لرستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در پایان ضمن تبریک روز ملی روستا و عشایر به تمامی روستاییان و عشایر استان، از تلاش‌ها و زحمات آنان در مسیر تولید، آبادانی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی لرستان قدردانی کرد و برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.