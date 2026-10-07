به گزارش خبرنگار مهر، قاسم مصفا ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به جایگاه صنعت چای در اقتصاد و فرهنگ مردم شمال کشور اظهار کرد: چای تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بخشی از هویت، زندگی و اقتصاد مردم گیلان و دیگر مناطق چای‌خیز شمال کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ باغات چای افزود: صیانت از باغات چای و حمایت از تولید داخلی باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار گیرد و رسانه‌ها نیز می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای بیان کرد: رسانه‌ها با تبیین اهمیت چای ایرانی می‌توانند در ترویج فرهنگ مصرف محصول داخلی، حمایت از چایکاران و تقویت جایگاه چای ایرانی در سبد مصرف خانوارها نقش‌آفرین باشند.

چای ایرانی در قاب رسانه‌های بین‌المللی

مصفا با اشاره به حضور رسانه‌های بین‌المللی در آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای تصریح کرد: حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های خارجی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های چای ایرانی و صنعت چای کشور در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: معرفی لاهیجان به عنوان پایتخت چای ایران و نمایش ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری این شهر و استان گیلان می‌تواند زمینه توجه بیشتر مخاطبان و گردشگران خارجی به باغ‌های چای و جاذبه‌های گردشگری منطقه را فراهم کند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خاطرنشان کرد: امیدواریم انعکاس ظرفیت‌های چای و گردشگری گیلان در رسانه‌های بین‌المللی، زمینه حضور بیشتر گردشگران در باغات چای و مناطق گردشگری استان را فراهم کرده و در نهایت به رونق گردشگری، حمایت از چایکاران و تقویت اقتصاد این حوزه کمک کند.

حضور رسانه‌هایی از چین، ترکیه، فرانسه و کشورهای منطقه

مصفا با اشاره به حضور رسانه‌های مختلف خارجی در اختتامیه دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای گفت: خبرنگارانی از شبکه تلویزیونی CCTV چین، کانال ۱۴ ترکیه، فرانس ۲۴، شینهوا، فونیکس، المنار، آناتولی، کردست، آپا، اولوسال و آنیوز در این رویداد حضور خواهند داشت.

وی افزود: حضور این مجموعه متنوع رسانه‌ای، ظرفیت قابل توجهی برای انعکاس بین‌المللی موضوع چای ایرانی و معرفی همزمان ظرفیت‌های گردشگری گیلان و شهر لاهیجان فراهم می‌کند.

رئیس شورای سیاستگذاری دومین جشنواره ملی رسانه‌ای چای تأکید کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌های داخلی و بین‌المللی می‌تواند به معرفی بهتر چای ایرانی، حمایت از تولیدکنندگان و چایکاران و همچنین معرفی ظرفیت‌های گردشگری گیلان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.