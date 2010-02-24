طوفان مناطق وسیعی از مازندران را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی مازندران، سرعت باد طی این مدت در رامسر و بندر امیرآباد بهشهر به 90 کیلومتر در ساعت رسیده است.

سرعت باد در گلوگاه، کیاسر و دشت ناز ساری 72 کیلومتر، قائمشهر 61 کیلومتر، کجور و آلاشت 65 کیلومتر، نوشهر 58 کیلومتر و بابلسر 54 کیلومتر طی این مدت گزارش شده است.

باتوجه به نفوذ سامانه ناپایدار نسبتاً فعال و شکل‌گیری جریانات سرد و مرطوب شمالی طی این مدت بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید، بارندگی، رعد و برق، کاهش محسوس دما، مواج شدن دریا و بارش برف در ارتفاعات استان بودیم.

در شهرهای آلاشت 28.3 میلی متر، نوشهر 27.8 میلی متر، دشت ناز ساری 25.6 میلی متر، پل سفید 24.4 میلی متر و قائمشهر 19 میلی متر طی این مدت باریده است.

همچنین طی این مدت در بندر امیرآباد بهشهر 15.1 میلی متر، گلوگاه و آمل 15 میلی متر، رامسر 13.6 میلی متر، سیاه بیشه.12.6میلی متر و بابلسر 12.1 میلی متر باران باریده است.

بارش شدید باران در برخی نقاط استان سبب قطع برق، مسدود شدن مقطعی راه ها و تعطیلی آمد و شد برخی شهروندان در نقاط مخالف استان شده است.