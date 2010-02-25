اشتغالزایی 13 هزار نفر از طریق تسهیلات بانک توسعه تعاون

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ماشاءالله عظیمی عصر پنجشنبه در حاشیه شورای مسکن مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال جاری 380 میلیارد تومان از سوی بانک توسعه تعاون پرداخت شد، بیان کرد: با اعطای این تسهیلات 13 هزار شغل ایجاد و 26 هزار شغل نیز در کشور حفظ شد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه در طول دولت نهم و دهم، هزار و 330 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شد، خاطرنشان کرد: این امر در حالی اتفاق افتاده است که در طول 14 سال قبل این دولت تنها 495 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته وی، این میزان پرداخت تسهیلات در مازندران 159 میلیارد ریال است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به سئوال که وضعیت سپرده های شرکتهای تعاونی در صندوق تعاون سابق چه خواهد شد، گفت: شرکت هایی که شرایط لازم را برای دریافت تسهیلات داشتند این وامهای را در زمان مقرر دریافت کردند.

وی افزود: در حال حاضر تنها بانک مسکن متولی پرداخت تسهیلات مسکن مهر بوده و بانک توسعه تعاون وظیفه ای در این خصوص ندارد.

عظیمی با تاکید بر اینکه بدون نظر مردم نمی توان سپرده آنان را به بانکهای دیگر انتقال داد، یادآور شد: سپرده های شرکت های تعاونی مسکن مهر در قالب مسکن مهر در نزد این بانک امانت است و تنها با درخواست آنان می توان این سپرده ها را انتقال داد.