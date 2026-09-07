جهاد در کنار تلاش مضاعف، تقابل هدفمند با دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی؛ حجت‌الاسلام سعید شهابی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی تبلیغ، روحیه جهادی، تضمین تاثیر در فردوس، اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی که در این جلسه درباره آن مباحثه شد، تعریف جهاد بود و در ابتدای بحث، نکاتی از لسان امام شهیدمان مطرح شد.

وی افزود: جهاد دارای دو مؤلفه است که اگر هر کدام از آنها نادیده گرفته شود، ممکن است نتیجه و خروجی کامل مورد انتظار حاصل نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان بیان کرد: اینکه جهاد را تلاش مضاعف بدانیم، تعریف درستی است اما کامل نیست؛ چراکه صرفاً پرکار بودن و بیش از حد معمول وقت گذاشتن و فعالیت کردن، به معنای جهادی بودن نیست.

حجت‌الاسلام شهابی ادامه داد: مؤلفه دوم جهاد، تقابل با دشمن است؛ یعنی فرد جهادی وقتی درباره کاری که انجام می‌دهد مورد سؤال قرار می‌گیرد، باید بتواند بگوید که در این نقطه و در تقابل با دشمن، هدف مشخصی دارد و برای مبارزه در این عرصه فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: بنابراین انسان جهادی دو ویژگی را توأمان دارد؛ از یک سو تلاش مضاعف می‌کند و از سوی دیگر، این تلاش را در مسیر تقابل با دشمن قرار می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به ادامه مباحث این نشست، گفت: بخش دیگری از جلسه به تجربه‌نگاری اختصاص پیدا کرد و افرادی که تجربه‌ای در حوزه فعالیت‌های جهادی داشتند، تجربیات خود را برای دیگران بیان کردند.

شهابی افزود: یکی از دوستان درباره تجربه فعالیت جهادی در شهرهای برخوردار صحبت کرد؛ شهرهایی که محروم و کم‌برخوردار نیستند، اما امکان انجام فعالیت جهادی در آنها نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تجربه این نکته به دست آمد که جهاد اختصاصی به مناطق محروم ندارد؛ هرچند اولویت با مناطق محروم است، اما هر کجا که قرار داریم باید همان نقطه را مرکز عالم بدانیم و در همانجا به دنبال انجام کار جهادی باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره به یکی دیگر از تجربیات مطرح‌شده در جلسه اظهار کرد: یکی از دوستان از تجربه خود در زمینه تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های جهادی گفت؛ به این صورت که با توجه به مشکلات مالی، از ظرفیت باغ‌ها استفاده کرده و از هر باغ یک صندوق انار تهیه کرده‌اند و با فرآوری آن و تبدیل انار به رب، درآمدی ایجاد کرده‌اند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های فعالیت‌های جهادی خود را تأمین کنند.

شهابی گفت: این تجربه و نمونه‌های مشابه، نشان داد که برای استمرار فعالیت‌های جهادی می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای کسب درآمد و تأمین منابع مالی نیز استفاده کرد.

وی افزود: در ادامه، از دل تجربیات مطرح‌شده توسط دوستان، حدود ۱۲ نکته در فرصت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه‌ای استخراج شد که هر یک از این نکات مورد مباحثه و گفت‌وگو قرار گرفت و شرکت‌کنندگان هم آن‌ها را مکتوب کردند.