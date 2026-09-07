طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در مازندران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان عمادی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی در شهرستان‌های مختلف مازندران اظهار کرد: این طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر دامی، حفاظت از سرمایه‌های دامی و تقویت امنیت زیستی و غذایی در استان اجرا می‌شود.

وی افزود: در مرحله نخست این طرح، ۲۹۸ هزار و ۱۸۱ رأس گاو و گوساله و یک میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۱۵ رأس گوسفند و بز در برنامه واکسیناسیون قرار گرفته‌اند و عملیات ایمن‌سازی آنها تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی مازندران با تأکید بر رایگان بودن این خدمات تصریح کرد: واکسن و عملیات تزریق بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از دامداران و بهره‌برداران انجام می‌شود و دامداران می‌توانند از این ظرفیت برای ارتقای سطح ایمنی دام‌های خود استفاده کنند.

عمادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: در سال گذشته نیز بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در نقاط مختلف استان علیه تب برفکی واکسینه شدند که این اقدام نقش مهمی در کنترل و مهار بیماری و افزایش سطح ایمنی جمعیت دامی مازندران داشت.

وی تب برفکی را یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار واگیردار و خسارت‌زا در جمعیت دام‌ها عنوان کرد و افزود: بروز تب شدید، ایجاد تاول و زخم در دهان و زبان، ضایعات پستان، لنگش و کاهش قابل توجه تولید شیر از جمله پیامدهای این بیماری است که می‌تواند خسارت اقتصادی قابل توجهی به دامداران وارد کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی دامپزشکی مازندران بر ضرورت مشارکت دامداران در اجرای کامل طرح واکسیناسیون تأکید کرد و گفت: پیشگیری و واکسیناسیون به‌موقع یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با تب برفکی است و دستیابی به ایمنی مطلوب در جمعیت دامی، نیازمند همراهی همه دامداران و قرار گرفتن دام‌های واجد شرایط در چرخه واکسیناسیون است.

عمادی از دامداران، تشکل‌های دامداری و بهره‌برداران خواست ضمن همکاری با اکیپ‌های دامپزشکی، توصیه‌های بهداشتی و اصول قرنطینه‌ای را جدی بگیرند تا زمینه برای کاهش خطر انتشار بیماری و صیانت از سرمایه دامی استان فراهم شود.