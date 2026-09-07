به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری کردستان، اظهار کرد: رویکرد اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بر تسهیل امور و حمایت از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و تجاری استوار شده و در این راستا تلاش می‌شود مشکلات این واحدها شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و توانمندسازی فعالان بخش تولید، افزود: توسعه واحدهای صنعتی تنها با حمایت‌های مالی و زیرساختی محقق نمی‌شود و لازم است متناسب با ظرفیت و شرایط هر واحد، برنامه‌های آموزشی، بازاریابی و توسعه کسب‌وکار نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، تحقیق و توسعه را یکی از نیازهای مهم بخش صنعت استان دانست و گفت: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی کردستان هنوز شناخت کافی از ظرفیت‌های تحقیق و توسعه و قابلیت‌های موجود در حوزه فناوری ندارند و این مسئله ضرورت تعامل بیشتر میان پارک علم و فناوری، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی را نشان می‌دهد.

خلیقی ادامه داد: استان کردستان از ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی متخصص و توانمند برخوردار است و باید این ظرفیت علمی به نیازهای واقعی بخش تولید متصل شود تا از طریق به‌کارگیری دانش و فناوری، بهره‌وری واحدها افزایش یافته و زمینه تولید محصولات جدید و رقابت‌پذیر فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت موجود در بخش صنعت استان، بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۱۰ واحد صنعتی در کردستان وجود دارد که ۷۶۸ واحد از آنها فعال هستند و همین ظرفیت گسترده می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های فناورانه و دانش‌بنیان در استان باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین به اجرای طرح پایش واحدهای صنعتی با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در جریان اجرای این طرح، مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی استان شناسایی و احصا شد و برای بخشی از این مشکلات نیز در جریان سفر رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت به کردستان، مصوبات لازم به دست آمد.

خلیقی خاطرنشان کرد: حل پایدار مشکلات بخش صنعت و معدن نیازمند استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و علمی است و در این مسیر باید ارتباط میان واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی و پارک علم و فناوری بیش از گذشته تقویت شود.

وی تأکید کرد: ایجاد این پیوند می‌تواند علاوه بر کمک به رفع مشکلات موجود در واحدهای صنعتی، مسیر استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری، توسعه محصولات و در نهایت دانش‌بنیان شدن صنایع استان را هموار کند.