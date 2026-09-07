اجرای ارکستر سازهای ایرانی «پایتخت» با «سَربداران» فرهاد فخرالدینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر سازهای ایرانی «پایتخت» به سرپرستی حامد فکوری و خوانندگی اشکان کمانگری، با همراهی گروه کر «پایتخت»، پنجشنبه ۱۹ شهریور در تالار رودکی روی صحنه میرود.
در این اجرا قطعه «سَربداران» اثر فرهاد فخرالدینی با تنظیم حامد فکوری برای ارکستر سازهای ایرانی اجرا خواهد شد. همچنین قطعات دیگری از این هنرمند و مقداد شاهحسینی در این برنامه اجرا میشود.
در این اجرا، کوارتت ایرانی پایتخت نیز برای نخستینبار روی صحنه خواهد رفت.
امیرحسین مزارعی سرپرستی گروه کر را بر عهده دارد و شهرام توکلی مدیر هنری این اجراست. همچنین مسئولیت اجرایی برنامه با صدف شهابی است و نتنویسی آثار را صدف شهابی و زهرا نازیار انجام دادهاند. سارا شهاب نیز گرافیست و طراح پوستر این اجراست.
کنسرت ارکستر سازهای ایرانی و گروه کر «پایتخت»، پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار میشود و علاقهمندان برای تهیه بلیت این اجرا میتوانند به سامانه ایرانکنسرت مراجعه کنند.
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