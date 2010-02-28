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۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

20 هزار دانش آموز و فرهنگی مازندران به مناطق جنگی اعزام می‌شوند

20 هزار دانش آموز و فرهنگی مازندران به مناطق جنگی اعزام می‌شوند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران از اعزام 20 هزار دانش آموز و فرهنگی از این استان در قالب کاروانهای راهیان نور برای بازید از مناطق جنگی جنوب کشور در سال جاری خبر داد.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این تعداد 15 هزار و 500 نفر از دانش آموزان و چهار هزار و 500 نفر از فرهنگیان مازندرانی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام می‌شوند.   

وی افزود: کاروان راهیان نور را در این سفر پنج روزه، مربیان آموزش دیده و راویان فتح همراهی می کنند.

رئیس سازمان آموزش وپرورش مازندران اضافه کرد: از سوی آموزش و پرورش و سپاه نیز بسته های فرهنگی شامل کتاب، ادعیه، چفیه، جانماز و تعدادی اقلام دیگر برای دانش آموزان و فرهنگیان تدارک دیده شده است.

فاضی، اعزام جوانان و نوجوانان نسل سوم انقلاب را به مناطق جنگی را یکی از بهترین راه ‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان و بیان کرد: راهیان نور با بازدید از مناطق عملیاتی جبهه‌های جنگ با دلاورمردی ها و ایثار و فداکاری‌های رزمندگان و مدافعان حریم اسلام و ولایت بیشتر آشنا می شوند.

وی ادامه داد: آشنایی با راه و رسم و سیره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باعث ارتقای بصیرت و تقویت روحیه مقاومت و ایثار در بین جوانان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، حریم ولایت و استمرار راه پاک و نورانی شهدا می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: این اعزام با توافقنامه سه جانبه استانداری، سپاه پاسداران و آموزش و پرورش و همچنین همکاری اداره کل پایانه ها و حمل نقل مازندران انجام شد.

مازندران با بیش از سه میلیون نفر جمعیت و بیش از 540 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.

کد مطلب 1042505

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