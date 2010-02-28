عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این تعداد 15 هزار و 500 نفر از دانش آموزان و چهار هزار و 500 نفر از فرهنگیان مازندرانی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنگی اعزام می‌شوند.

وی افزود: کاروان راهیان نور را در این سفر پنج روزه، مربیان آموزش دیده و راویان فتح همراهی می کنند.

رئیس سازمان آموزش وپرورش مازندران اضافه کرد: از سوی آموزش و پرورش و سپاه نیز بسته های فرهنگی شامل کتاب، ادعیه، چفیه، جانماز و تعدادی اقلام دیگر برای دانش آموزان و فرهنگیان تدارک دیده شده است.

فاضی، اعزام جوانان و نوجوانان نسل سوم انقلاب را به مناطق جنگی را یکی از بهترین راه ‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان و بیان کرد: راهیان نور با بازدید از مناطق عملیاتی جبهه‌های جنگ با دلاورمردی ها و ایثار و فداکاری‌های رزمندگان و مدافعان حریم اسلام و ولایت بیشتر آشنا می شوند.

وی ادامه داد: آشنایی با راه و رسم و سیره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باعث ارتقای بصیرت و تقویت روحیه مقاومت و ایثار در بین جوانان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، حریم ولایت و استمرار راه پاک و نورانی شهدا می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: این اعزام با توافقنامه سه جانبه استانداری، سپاه پاسداران و آموزش و پرورش و همچنین همکاری اداره کل پایانه ها و حمل نقل مازندران انجام شد.

مازندران با بیش از سه میلیون نفر جمعیت و بیش از 540 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.