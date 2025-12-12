سه نفر در برخورد با لودر در بندرکوهستک جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سانحه‌ای دلخراش در ورودی بندر کوهستک از توابع شهرستان سیریک رخ داد، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با لودر به جان‌باختن هر سه سرنشین موتورسیکلت در صحنه حادثه انجامید.

بر اساس اطلاعات اولیه، احتمال می‌رود لودر در مسیر خلاف جهت در حال حرکت بوده باشد؛ موضوعی که یکی از عوامل اصلی بروز این سانحه مرگبار عنوان شده است. با این حال، کارشناسان پلیس در حال بررسی دقیق صحنه و جمع‌آوری اطلاعات برای اعلام علت نهایی حادثه هستند.

در ساعات پس از وقوع سانحه، برخی منابع محلی ادعا کردند که رانندگی لودر بر عهده یک نوجوان ۱۳ ساله بوده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی هیچ مقام رسمی تأیید نشده و نیازمند بررسی بیشتر است.

بندر کوهستک که یکی از بنادر مهم شهرستان سیریک در استان هرمزگان محسوب می‌شود، روز گذشته پس از انتشار این خبر در شوک و اندوه فرو رفت.

گزارش تکمیلی این حادثه پس از اعلام رسمی پلیس و مراجع ذی‌صلاح منتشر خواهد شد.