  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

کشف مشک ماری با بیش از ۸۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های بندرعباس

بندرعباس- جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس از توقیف یک مشک ماری و کشف بیش از ۸۹ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در آب‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری با اعلام این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله محفظه‌های پلاستیکی موسوم به مشک ماری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان غافلگیر شدند و با بریدن طناب مشک که به شناور متصل بوده از محل متواری شدند.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات، یک عدد محفظه پلاستیکی حاوی ۸۹ هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ جوذری با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، عنوان کرد: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۴۴ میلیارد ریال برآورد کردند.

    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      6 1
      پاسخ
      عجیبه مشک پلاستیکی بااین حجم خیلی زیاده
    • فری IR ۰۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      این دیگه مشک ماری نبوده این مشک نهنگی بوده
    • جان فدای ایران IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 1
      پاسخ
      خدا کنه این حجم از سوخت برگرده به چرخه سوختگیری...نره مثل بقیه اموال دولت توی جیب افراد دیگه
    • معین IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 1
      پاسخ
      لیتری چند حساب کردین
    • امین IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 1
      پاسخ
      چرا بررسی نمیشه این محموله از چه مبدأ ای بارگیری شده

