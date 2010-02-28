به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن دستور در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به درپیش بودن تعطیلات نوروز و ورود خیل عظیم زائران و مسافران نوروزی به مشهدالرضا، طرح ویژه بازرسی و کنترل مراکز تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی در مشهد و سایر شهرستان‌های استان انجام می‌شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، گفت: در طرح مذکور که از پانزدهم اسفندماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد اجرا خواهد شد، با توجه به وظیفه مندی دامپزشکی نسبت به نظارت بهداشتی بر مراحل مختلف تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی کارشناسان این اداره کل، کلیه مراکز یادشده اعم از رستوران‌های بین‌راهی و درون شهری، سردخانه‌های مواد پروتئینی، مراکز تولید، نگهداری و عرضه انواع گوشت سفید و قرمز، آشپزخانه‌ها، هتل ها و مهمان سراها، بیمارستان ها و ... را به طور مستمر بازدید خواهند کرد.

وی با توجه به خطر انتقال بیماری‌های مختلف در اثر عرضه غیر بهداشتی فرآورده‌های خام دامی توسط دستفروشان ، اظهار داشت: با کلیه افرادی که به صورت دست فروش در حاشیه جاده‌ها، سطح شهر مشهد و به ویژه اطراف حرم مطهر اقدام به عرضه غیر مجاز مواد پروتئینی از قبیل گوشت سفید و قرمز، کله پاچه، جگر و ... کنند به طور جدی برخورد شده و پس از تشکیل پرونده برای متهمان، مراتب جهت رسیدگی به دستگاه قضایی تسلیم خواهد شد.

وی گفت: در همین راستا از کلیه شهروندان و زائران درخواست می شود از خرید گوشت مرغ یا قطعات ران و سینه فاقد بسته بندی، گوشت قرمز فاقد مهر دامپزشکی، گوشت از پیش چرخ شده، آلایش مرغ بدون بسته‌بندی و یا فرآورده‌های خام دامی دارای بسته‌بندی با برچسب مخدوش خودداری کرده و هنگام خرید موارد بسته‌بندی به تاریخ تولید، انقضا و کد بهداشتی دامپزشکی توجه کنند.