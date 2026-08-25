نجار: مردم ایران با ایستادگی و مقاومت، دشمن را به زانو درآوردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر نجار عصر سه‌شنبه در همایش «عالم تمدن‌ساز» در ارومیه با بیان اینکه مردم ایران برای امت اسلام باعث افتخار هستند، اظهار کرد: خدمات و ایستادگی مردم ایران تنها محدود به یک کشور نیست، بلکه در مسیر دفاع از عزت و منافع امت اسلامی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق آموزه‌های پیامبر اسلام( ص)، مسلمان برادر مسلمان است و نمی‌تواند نسبت به مشکلات و نیازهای برادر دینی خود بی‌تفاوت باشد، گفت: باید یکدیگر را یاری کنیم و در مسیر تشکیل امت واحده گام برداریم؛ زیرا تنها در سایه وحدت است که مسلمانان می‌توانند در برابر فشارها و تهدیدهای قدرت‌های بزرگ ایستادگی کنند.

نجار تاکید کرد: هرچه قدرت دشمن بزرگ باشد، اگر مسلمانان متحد و یکپارچه باشند، می‌توانند در برابر آن ایستادگی کنند و اجازه ندهند قدرت‌های استکباری سرنوشت ملت‌های مسلمان را تعیین کنند.

نایب‌ رئیس مجلس علمای آفریقای جنوبی با بیان اینکه مردم آفریقای جنوبی از انقلاب اسلامی ایران درس‌های بسیاری آموخته‌اند، اظهار کرد: این انقلاب برای ما به الگویی تبدیل شد و به ما آموخت که می‌توان در برابر قدرت‌های زورگو ایستادگی و مقاومت کرد.

امروز شاهد پیروزی ملت ایران هستیم و جهان در حال مشاهده ابرقدرتی به نام ایران است

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی هم در آغاز این همایش با اشاره به جنایات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: فجایع انسانی در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان، نشان‌دهنده ماهیت ویرانگر رویکرد آمریکا است که در آن آزادی بیان، به ابزاری برای تخریب تمدن تاریخی بشر بدل شده است.

حجت الاسلام سید آزاد موسوی با تاکید بر پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان، افزود: با وجود ضربه‌ای که در دفاع از کشور و کیان ملی متحمل شدیم، امروز شاهد پیروزی ملت ایران هستیم و جهان در حال مشاهده ابرقدرتی به نام جمهوری اسلامی ایران است. این عزت و اقتدار را مدیون نیروهای مسلح، خون شهدا و حضور پرشور مردم در میدان هستیم.

مدیر مرکز اسلامی آذربایجان غربی افزود: اگر نتوانیم تمدن نوین اسلامی را تبیین و اجرایی کنیم، شاهد تحول و تولد یک تمدن کپی خواهیم بود. نباید این گونه باشد که شهدای ما با نثار خون خود این مسیر تمدن را هموار کنند و به دلیل کوتاهی نخبگان جامعه، این تمدن در دست عده‌ای کپی‌ساز قرار گیرد و یک تمدن کپی در جامعه اسلامی شکل گیرد.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت تمدن‌سازی نوین اسلامی، خاطرنشان کرد: باید برای خونخواهی رهبر شهید، همه قیام کنیم و به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی گام برداریم.

عدالت اقتصادی در نگاه اسلامی با برخی برداشت ‌های رایج از عدالت متفاوت است

دبیر کارگروه اقتصادی چهارمین همایش «عالم تمدن‌ساز» نیز با تاکیذ بر ضرورت تکیه بر ظرفیت‌ های داخلی گفت: عدالت اقتصادی در نگاه اسلامی با برخی برداشت‌های رایج از عدالت متفاوت است و نباید عدالت را در تقابل با تولید و رشد اقتصادی قرار داد.

حجت الاسلام علی دلیر افزود: قابلیت‌های جغرافیایی، تنوع اقلیمی، موقعیت مواصلاتی، سواحل، ذخایر معدنی و منابع انرژی، بخشی از ظرفیت‌ های مهم ایران هستند که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

دبیر کارگروه اقتصادی همایش با اشاره به ضرورت افزایش درآمدهای ملی اظهار کرد: تا زمانی که برای حل مشکلات اقتصادی به ظرفیت‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی رجوع نکنیم، مشکلات اقتصادی کشور همچنان باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور همچنان دولتی است، گفت: واگذاری واقعی امور اقتصادی به بخش خصوصی باید جدی‌تر دنبال شود؛ چرا که پویایی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی، بدون حضور مؤثر مردم و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

حجت‌الاسلام دلیر ادامه داد: در کنار رشد اقتصادی، باید عدالت نیز در فرآیند تولید و توزیع مورد توجه باشد و اقشار برخوردار و صاحبان ثروت نیز در برابر وضعیت اقتصادی اقشار ضعیف جامعه احساس مسئولیت کنند.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی ایران تصریح کرد: مسئله دشمن با ایران صرفاً به شعارها محدود نمی‌شود، بلکه منابع، ظرفیت‌های اقتصادی و کریدورهای راهبردی کشور نیز از عوامل مهم این تقابل است.

دبیر کارگروه اقتصادی همایش تأکید کرد: منافع و منابع کشور باید در اختیار مردم و مدیریت ملی قرار داشته باشد و برای رسیدن به خودکفایی تمدنی، باید تولید تقویت، توزیع عادلانه‌تر، بخش خصوصی فعال و ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی کشور به شکل حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.