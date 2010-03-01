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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۱

تنها مرکز اصلاح نژاد اردک بومی کشور در گیلان افتتاح شد

رشت - خبرگزاری مهر: تنها مرکز اصلاح نژاد اردک بومی کشور عصر یکشنبه طی مراسمی با حضور مدیرکل دفتر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان فومن استان گیلان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این ایستگاه که در حسینکوه شهرستان فومن قرار دارد در زمینی به وسعت 15 هکتار ایجاد شده و دارای سه سالن پرورش به مساحت دو هزار و 400 متر مربع است.

همچنین سه دستگاه جوجه کشی به ظرفیت 20 هزار و 80 قطعه، 200 قفس برای آماده سازی یک هزار و 200 اردک و همین طور شش هزار و 500 قطعه اردک در این مرکز وجود دارد.

برای راه اندازی این مرکز یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

در مراسم افتتاح مرکز اصلاح نژاد اردک بومی کشور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار شهرستان فومن و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

کد مطلب 1043157

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