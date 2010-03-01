تنها مرکز اصلاح نژاد اردک بومی کشور در گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این ایستگاه که در حسینکوه شهرستان فومن قرار دارد در زمینی به وسعت 15 هکتار ایجاد شده و دارای سه سالن پرورش به مساحت دو هزار و 400 متر مربع است.

همچنین سه دستگاه جوجه کشی به ظرفیت 20 هزار و 80 قطعه، 200 قفس برای آماده سازی یک هزار و 200 اردک و همین طور شش هزار و 500 قطعه اردک در این مرکز وجود دارد.