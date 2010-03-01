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۱۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

کلینتون در حمایت از جنگ طلبی:

نمی توانیم از حمله اسرائیل به لبنان جلوگیری کنیم

نمی توانیم از حمله اسرائیل به لبنان جلوگیری کنیم

وزیر خارجه آمریکا که کشورش از حامیان همیشگی تجاوزگری صهیونیستها است با ارسال پیامی به دولت لبنان هشدار داده که واشنگتن توان جلوگیری از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدیعوت آحارونوت مدعی شد که وزیر خارجه آمریکا به لبنان در مورد امکان حمله نظامی رژیم صهیونیستی در صورت ادامه فعالیت حزب الله در این کشور هشدار داده است.

بر این اساس "هیلاری کلینتون" با ارسال پیامی به "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان مدعی شده است که در صورت ادامه فعالیت نظامی حزب الله، واشنگتن توان جلوگیری از حمله احتمالی صهیونیستها به این کشور را ندارد.

این گزارش در ادامه نوشته است که بری در پاسخ به این پیام از آمریکا خواسته است که برای جلوگیری از بروز تنش در منطقه، تجهیز بیشتر رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

به گفته رئیس پارلمان لبنان، این کشور در حال حاضر توان دفاع از خود را دارد و تنها راه ایجاد صلح در منطقه بازگشت به معاهده های بین المللی صلح نظیر معاهده 1991 مادرید است.

کد مطلب 1043724

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