به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خراسان شمالی ظهر شنبه با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد و طی آن، موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، دینی و تبلیغی در شهرستان‌های استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، تقویت برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش فعالیت‌های دینی تأکید شد.

همچنین تبادل تجربیات، بررسی مسائل و چالش‌های موجود و پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از دیگر محورهای این نشست بود.