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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

نشست مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خراسان شمالی برگزار شد

نشست مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- نشست مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خراسان شمالی با هدف بررسی برنامه‌ها و هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌های خراسان شمالی ظهر شنبه با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد و طی آن، موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی، دینی و تبلیغی در شهرستان‌های استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها، تقویت برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش فعالیت‌های دینی تأکید شد.

همچنین تبادل تجربیات، بررسی مسائل و چالش‌های موجود و پیگیری برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از دیگر محورهای این نشست بود.

کد مطلب 6973483

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